Történelmi csúcson ragadt az S&P500 a vakcinahírek miatt

Emelkednek az amerikai tőzsdék a hétfői piacnyitás után, a Dow 0,8 százalékos emelkedése mellett, az S&P 500 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot erősödött. A mai emelkedéssel az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcson nyitott. A piaci szereplők optimizmusára adott okot, hogy az amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszerfelügyelet (FDA) a koronavírusos betegek vérplazmakezelésére adott felhatalmazást, melynek értelmében a koronavírusból felgyógyultak antitesteket tartalmazó vérplazmájával kezelhetik a kórházban ápolt betegeket. Azt is hozzá kell viszont tenni, hogy többek között a WHO is megkérdőjelezte a kezelés hatékonyságát. A hangulatot továbbá az is javította, hogy sajtóértesülések szerint a Trump adminisztráció gyorsított jóváhagyást biztosítana az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcina jelöltjének.