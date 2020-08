Rekordmagasan zárt az S&P 500

Folytatódik az emelkedés a világ tőzsdéin, kitart a jó hangulat a vezető európai indexeknél. Az emelkedést a ciklikus szektorok vezetik, jól teljesítenek az autógyártók és a légitársaságok részvényei, de a pénzügyi szektor vállalatainak részvényárfolyama is nagyot emelkedett. A tegnapi rali után, amikor az európai autógyártók részvényárfolyama 2-6%-ot emelkedett, ma folytatódik az emelkedés, de valamivel mérsékeltebb ütemben.

A pénzügyi szektor vállalatinak részvényárfolyama is nagyot emelkedett ma. Az emelkedést a holland ING vezeti, amelynek a részvényeire céláremelés érkezett. A Citigroup új célára 8.4 euró, ami 18%-kal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam.

A légitársaságok részvényei is jól teljesítenek ma, részben azért, mert a UBS egy elemzésében több vállalat részvényét vételre ajánlja. Az elemzőház továbbra is azoknak a vállalatoknak a részvényeit preferálja, amelyek elsősorban a hazai piac utasait szolgálják ki. Az UBS az easyJet és a Ryanair papírjait is vételre ajánlja.