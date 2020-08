Kutyaszorítóba került a Saudi Aramco

Komolyabb átalakításokat hajtott végre menedzsment szinten a Saudi Aramco a magasabb jövőbeli profitabilitás elérése érdekében. A vállalat ugyanis nehéz helyzetbe került az olajárak esése és az OPEC+ keretében kötött kitermelési korlátozás következtében, mivel korábban jelentős mértékű osztalék kifizetésére tett ígéretet a részvényesek felé.

A szaúd-arábiai olajóriás amellett döntött, hogy komolyabb mértékben átalakítja a felsővezetést, így új vezetőt kapott a kutatás-termelési, valamint a finomítás-kereskedelmi üzletág is. Ezzel párhuzamosan létrehoznak egy új vállalatfejlesztési divíziót is, amelynek feladata az lesz, hogy felmérje a vállalat meglévő eszközeit és erőforrásait, s igyekezzen egy optimálisabb portfóliót kialakítani. Az új csapatot a korábban a finomítás-kereskedelmet is vezető Abdulaziz Al Gudaimi fogja vezetni, aki közvetlenül a vezérigazgató, Amin Nasser-nek fog jelenteni.

Az átalakításokra elsősorban azért lesz szükség, mivel az Aramco relatíve nehéz helyzetbe manőverezte saját magát és a piaci kilátások sem túl rózsásak az olajiparban egyelőre. A vállalat még korábban ígéretet tett arra, hogy 2020-ban mintegy 75 milliárd dollár osztalékot fog fizetni a részvényeseinek és valószínűleg hasonló összeget 2021-ben is. A koronavírus-válságnak köszönhetően azonban igen jelentős mértékben estek az olajárak idén a kereslet összeomlása mellett, ezzel természetesen csökkentve a vállalati bevételeket is. Elég csak arra gondolni, hogy áprilisban már negatív tartományban is járt a WTI jegyzése, de a Brent sem teljesített valami fényesen, s bár a kilátások javuló tendenciát mutatnak, de az előrejelzések szerint csak lassan várható elmozdulás a mostani 40-45 dolláros árfolyamszintről. Az Aramco másik nagy problémája az OPEC+ keretében kötött megállapodás, miszerint korlátozza a kitermelését a vállalat, ami 2022 áprilisáig marad érvényben. Ilyen körülmények között pedig meglehetősen nehéz lesz tartania a vállalatnak az osztalékok tekintetében tett ígéreteit anélkül, hogy jelentősebb hitelfelvételre szorulna.

Öröm az ürömben, hogy talán annak hatására is, hogy a cég ragaszkodik az osztalékok szinten tartásához így az árfolyama is jóval kevésbé csökkent versenytársaihoz képest, kevesebb, mint 1 százalékot év eleje óta.

