Sorra dobják be a törülközőt a huhogók, túl nagy sztori a Tesla

Idén több mint 400 százalékot emelkedett már a Tesla árfolyama, az előrejelzők pedig kapkodják a levegőt, hogy lépést tudjanak tartani és sorra emelik a célárfolyamokat. Azért természetesen szép számmal akadnak még pesszimisták is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Tegnap szépen emelkedett a Tesla árfolyama, mintegy 6,5 százalékot, miután a Jefferies elemzői duplájára emelték a vállalat célárfolyamát. Ez azért különösen érdekes, mert eddig relatíve pesszimisták voltak az autógyártóval kapcsolatban, korábbi célárfolyamuk mindössze 1200 dollár volt, ami alig valamivel több, mint a fele a mostani árfolyamnak. Ezzel egy újabb huhogó dobta be a törülközőt és csatlakozott a hurráoptimistákhoz, akiket egyelőre igazol az élet.

Jelenleg a Teslát elemzők közül 8-an ajánlják vételre a papírokat, 15-en tartásra és 10-en eladásra. A kép tehát meglehetősen vegyes, az átlagos célárfolyam 1340 dollár jelenleg. Jelentős a szórás is a különböző elemzői várakozások között is, van, aki még a mostaninál is magasabb árakat lát a jövőben, mint a Jefferies is. A Reuters adatbázisa alapján a legmagasabb célár 2608 dollár (Elazar Advisors), ami a mostaniál 20 százalékkal magasabb. Vannak azért még bőven a medvék táborában is, akik 500-600 dollárt jósolnak előre, tehát 70-80 százalékkal lentebb.

Az árfolyam idén már 414 százalékot emelkedett, nem csoda, ha a shortosok idegesek.

Címlapkép: Robert Alexander/Getty Images