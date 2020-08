Elképesztő, ami Amerikában folyik, új csúcsok a tőzsdéken

Gyorsan elolvadt az emelkedés az európai tőzsdéken, a magyar tőzsde mínusza is egyre nagyobb. A csalódást keltő makroadatok beárnyékolták a Jerome Powell tegnapi szavai utáni optimizmust. A német fogyasztói hangulat romlott a Gfk fogyasztói hangulatindexe alapján, melynek szeptemberi előzetes értéke a várt -0,2 helyett -1,8 ponton alakult. Az adat azért is volt meglepő, mivel három egymás követő hónapban nőtt az index értéke augusztusig, tehát a mostani csökkenés Európa legnagyobb gazdaságának lassabb helyreállást jelzi főleg, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a koronavírusos esetek száma nő az országban. Emellett a francia fogyasztói kiadások is csupán 0,5 százalékkal nőttek júliusban a közgazdászok által várt 2 százalékos növekedéssel szemben, ami jelenős lassulást jelent a júniusi 10,3 százalékos emelkedés után.