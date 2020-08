Gazdaggá tette első alkalmazottait a Nikola

A Nikola a kamion szegmensben a Tesla elsőszámú riválisa, jelenlegi értéke 15 milliárd dollár. Bár még egyetlen kamiont sem szállított le, a befektetők így is értékelik az ötletet. A cég júniusi tőzsdére lépése után közel 90 dolláron is járt, majd nagy esés következett.

Trevor Milton a Twitteren írt döntése hátteréről:

I love our employees. They make Nikola great & are the key to our success. I'm making good on my promise when I hired the first +- 50 employees - giving 6,000,000 of my personal shares to them. You'll see a reduction in my holdings for this. They are not sold, but given.