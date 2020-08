Koronavírus Magyarországon: március óta csak egyszer volt a mainál több új eset, ma tárgyalja a kormány a szükséges intézkedéseket

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Újabb 132 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust az elmúlt 24 órában, ezzel 5511 főre nőtt Magyarországon a regisztrált fertőzöttek száma. A napi új betegek száma április 10-e óta nem látott csúcsra emelkedett és ez a valaha volt második legmagasabb napi esetszám itthon.

Újabb halálos áldozatot nem követelt a vírus, így már a harmadik napja nincs hazai áldozata a járványnak, az elhunytak száma változatlanul 614 fő.

3759-en már meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma 1138 fő.Ez 130 fővel több, mint egy nappal korábban. 78 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása - áll a koronavirus.gov.hu közleményében.

A kormány mai ülésén tárgyalja a további szükséges intézkedéseket.

Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

A legtöbb új fertőzöttet most is Budapesten találták, 52 főt. 10 feletti volt a napi esetszám Pest, Fejér, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 7 fertőzöttet találtak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és vannak új fertőzöttek Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Baranya, Tolna, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Csongrád megyében is, de ezen megyékben a legmagasabb napi szám 5 fő.

Az elmúlt egy hétben Budapesten és Pest megyében ugrott nagyot az esetszám, illetve az északkeleti megyékben és Fejér megyében volt jelentősebb növekedés.

Az elvégzett tesztek száma is növekszik, a péntek reggelt megelőző 24 órában több mint 5800 tesztet végeztek el itthon. A hét elején, hétfőn és kedden kevesebb, mint 2 ezer tesztet végeztek Magyarországon, szerdán 4600 fölé ugrott a szám, a csütörtök reggeli adat pedig valamivel több, mint 3700 volt.

A kormányzati portál tanácsokat is ad a fertőzés megelőzésére: Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését.

Címlapkép: Getty Images