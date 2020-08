Sokkal több kell Magyarországtól, ha tényleg komolyan gondoljuk a klímaügyet

Műszaki és gazdasági szempontból is megvalósítható az Európai Unió számára, hogy 55 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig az 1990-es szinthez képest - ez a fő következtetése a tekintélyes német Agora Energiewende és az Öko-Institut friss tanulmányának. A cél eléréséhez a tagállamoknak további jelentős erőfeszítéseket kell tenniük, különösen azoknak, amelyek az átlagnál kisebb célszámokat jelöltek ki saját maguk számára. Ilyen Magyarország is, ahol a tanulmány szerint a jelenlegi kormányzati tervek szerint nemhogy nem csökken, de egyenesen még emelkedik is az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás a következő évtizedben.

A jelenlegi EU-s célkitűzés a közösség karbonemissziójának legalább 40 százalékos visszafogásáról szól, ám az Európai Bizottság a nagyjából összes tagállama által támogatott 2050-es klímasemlegesség, illetve a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben foglaltak eléréséhez emelni kívánja a 2030-as célszámot. A Bizottság által márciusban bemutatott klímatörvény nyomán várhatóan szeptemberben előterjesztendő új, átfogó terv 50-55 százalékos kibocsátáscsökkentést irányozna elő a közösség számára, de e kérdésben már egyáltalán nem egységes a tagok álláspontja. A nyugati és északi államok az ambiciózus célszám mellett foglaltak állást, a keleti tagországok azonban addig nem támogatják azt, amíg nem ismerik meg a várható költségeket és hasznot bemutató értékelést. Ezekben az országokban intenzív politikai vita várható a kérdésről, miután kormányaik szerint a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés a klímacélok elérését is nehezíti.

Noha az EU jelenlegi klímapolitikai rendszere összességében jó alapot jelent hozzá, a magasabb cél elérése azonban kizárólag a jelenleginél ambiciózus politikák és erőteljesebb intézkedések támogatásával érhető el - figyelmeztetnek a szerzők. Az ambiciózusabb klímacél elérése újabb nemzeti és uniós intézkedéseket egyaránt szükségessé tesz. A jelentés szerint a globális klímasemlegesség eléréshez kulcsfontosságú, hogy az EU-országok külön-külön is minél gyorsabban belevágjanak gazdaságaik átalakításába. A korán meghozott intézkedésektől a későbbi években kedvező kumulatív hatás várható, amellyel jelentős részben elkerülhető, hogy később sokkal drasztikusabb lépéseket kelljen tenni.

Kétsebességes klímaharc

Az országok között nem egy olyan akad, amely már az új, emelt közös célszámmal összhangban álló saját célokat és intézkedéseket fogadott el. Egyes tagállamok, Finnország, Ausztria és Svédország vállalták, hogy a klímasemlegesség állapotát jóval 2050 előtt elérik. Bizonyos, részben az előbbiekkel megegyező államok, így Dánia, Észtország, Finnország, Luxemburg, Portugália és Svédország 2030-as nemzeti céljaikat már az emelt uniós célhoz igazították. Mint látható, az élenjáró országok jellemzően az EU északi tagállamai, melyek a jelentés szerint így azt is bizonyítják, hogy a jól megtervezett klímapolitikának nem feltétlen kell a jólét vagy az életminőség rovására menniük.

A kevésbé gazdag kelet- és délkelet-európai tagországoknak ugyanakkor még jelentős további erőfeszítéseket kell tenniük a jövőben a közös cél eléréséhez. Ezek közé tartozik Magyarország is;

míg 2018-ban az egy főre eső CO2-kibocsátás tekintetében az ország a maga 4,4 tonnás értékével még a mezőny első harmadába tartozott, addig a 2030-as kormányzati célok ehhez képest - részben demográfiai okok miatt - emelkedést jelentenek, az ezek alapján várható 4,6 tonnás értékkel pedig már az EU 27-es rangsorának utolsó harmadába csúsznánk vissza. Rajtunk kívül csak négy másik ország - Románia, Horvátország, Görögország és Portugália - esetében várható az egy főre jutó kibocsátás emelkedése.

A jelenleg érvényes 2030-as nemzeti célok alapján az országok 2005-höz képest 0-40 százalékos kibocsátáscsökkentést terveznek. Magyarország ebből a szempontból is a sereghajtók közé tartozik a maga 7 százalékos tervezett csökkenésével, melynél mindössze négy ország tűzött ki kevésbé ambiciózus célokat. E tekintetben a tanulmány szerint az országok a jelenlegi vállalásokhoz képest akár 11-30 százalékponttal is nagyobb mértékben foghatnák vissza emissziójukat. Magyarország például a 2000-es évek közepéhez képest akár több mint 35 százalékkal is mérsékelhetné kibocsátását 2030-ig.

A kibocsátáscsökkentés egyik jól használható eszköze a fosszilis energiahordozó-felhasználás adóztatása. Noha nem biztos, hogy a magyar autósok is így érzékelik, de a jelentés szerint a vizsgált 29 állam közül Magyarországon a legcsekélyebb az üzemanyagokból származó szén-dioxid-kibocsátás adóztatása.

További támogatásokat javasolnak

Az emissziócsökkentés felgyorsítását tekintve a legnagyobb potenciál az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS) van, amelynek keretében erőművek, az ipar jelentős része és az uniós légi forgalom adja-veszi a szén-dioxid-kibocsátási engedélyeket. Az emelt, 55 százalékos cél eléréséhez az ETS rendszer alá tartozó kibocsátók emisszióját 2005-höz képest 59-63 százalékkal kellene és lehetne mérsékelni 2030-ig, ami a jelenlegi tervet 16-20 százalékponttal múlja felül. Az egyéb - különösen a szállítási, ingatlan és agrár - szektorok kibocsátását ugyanakkor 45-49 százalékkal is a 2005-ös szint alá lehetne vinni, míg a korábbi elképzelések 30 százalékos csökkentésről szóltak. Ezt például a nemzeti kibocsátási engedélyek és az említett szektorok számára szolgáló új piac (AEA piac), illetve összeurópai emissziókereskedelmi rendszer létrehozásával lehetne elősegíteni. A jó eredményt ígérő intézkedések között az EU ETS rendszer kibővítésén, illetve a kibocsátási egységek szélesebb körű felhasználásán túl például a földhasználat fenntarthatóbbá tétele és az erdősítések is említhetők.

Az alábbi ábra az európai uniós és németországi könnyű és nehéz haszongépjármű flotta üvegházgáz-kibocsátásnak relatív alakulását mutatja.

A tanulmány egyik fő következtetése, hogy az egy főre eső GDP-t szempontjából átlag alatti országok további erőfeszítéseit célzott támogatásokkal kell segíteni mind az uniós költségvetés, mind az egyes tagok számára kötelező kibocsátáscsökkentési célszámokat is kijelölő úgynevezett erőfeszítés-megosztási rendelet (Effort Sharing Regulation, ESR) keretében. A költségek korrekt megosztása érdekében a szerzők különféle kompenzációs, illetve szolidaritási mechanizmusok bevezetését is kivitelezhetőnek tartják, például, a fent említett AEA piacból származó bevételek egy részének a kevésbé tehető uniós államok felé történő visszaosztását. Az egy főre eső átlagos uniós GDP-érték 60 százalékát el nem érő államok egyébként már jelenleg is részesülhetnek az EU ETS keretében létesített modernizációs alap forrásaiból, melybe az árverésre került kibocsátási engedélyek után befolyó bevételek 2 százaléka kerül.

Az új, emelt célkitűzést a menetrend szerint 2020 végéig, még a német EU-elnökség időtartama alatt kívánják elfogadtatni. Ha az országok meg tudnak egyezni, úgy az Európai Bizottság tervei alapján 2021 nyarára minden vonatkozó uniós politikai eszköz felülvizsgálatára sor kerülne az energiapolitika, az adó- és kibocsátáskereskedelmi rendszer területén. Az EU új céljait 2021 novemberében az ENSZ 26. klímakonferenciáján (COP26) a szélesebb nemzetközi közösségnek is be kívánják mutatni. A konferencia és a globális kibocsátáscsökkentési erőfeszítés sikere a tanulmány szerint jelentős részben attól függ, hogy az EU-nak sikerül-e egy, a korábbinál jóval magasabb klímacélt kijelölnie, példát mutatva a többieknek is.

A teljes, angol nyelvű tanulmány letölthető innen.

Címlapkép: Getty Images