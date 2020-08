Kemény landoláson van túl és nehéz felszállás előtt a légiipar

Ha volt olyan iparág, amit érzékenyen érintett és hazavágott a koronavírus, akkor a légiipar minden bizonnyal dobogós helyet foglalna el a listán. Az elmúlt hónapokban hatalmas mértékben esett vissza az utasforgalom, volt olyan hónap, amikor 90 százalék felett. Nem csoda, hogy a légiközlekedésben érintett vállalatok mind padlót fogtak, de nem csak ők hanem beszállítóik is. Az alábbiakban ezeket vesszük át sorban.

Borús kilátások, lassú felépülés várható

Elég kemény időszakon van túl a légiközlekedés, padlóközeli utasforgalom, megritkított járatok és milliárdos kormányzati támogatások jellemezték az elmúlt hónapokat. A szektor kilátásai azonban egyelőre még ködösek, nem igazán látszik mi lesz hosszútávon.

A Citi elemzője szerint:

A felépülés lassú lesz és egyenlőtlen, még az erősebb légitársaságok is kisebbek lesznek egy ideig, és a gyengébbek talán túl sem élik az egészet.

Más iparági elemzők sem számítanak arra, hogy a koronavírus előtti szintekre térne vissza a légiközlekedési forgalom még legalább három évig és ahogyan a kormányzati támogatások kezdenek majd elapadni úgy futnak bele a társaságok majd egyre nagyobb problémákba és nagyobb leépítésekbe.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) közleménye alapján 2024 előtt nem is várható, hogy a nemzetközi utasforgalom visszatérjen a koronavírus előtti szintekre.

Arra számítanak azonban, hogy a felépülés gyorsabb lesz a rövid távok között operáló társaságok esetében, mint akik inkább nemzetközi vagy hosszú távú utazásokat biztosítanak.

Az előrejelzések alapján a 2020-as utasforgalom 55 százalékkal lehet alacsonyabb, mint 2019-ben.

Ez ugyanakkor nem is tűnik olyan rossznak, mivel júniusban 86 százalékkal, míg májusban 91 százalékkal volt alacsonyabb az utasforgalom az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva.

Szintén kérdéses, hogy mi lesz az üzleti utazásokkal, amelyek elég jövedelmezőek a légitársaságok számára, mivel általában drágább áron pörögnek és kevésbé jellemző rájuk a diszkont. Tekintve azonban, hogy a koronavírus miatt nem nagyon lehetett vagy legalábbis nehézkesebben utazni sok üzleti ügyfél visszamondta a foglalásait.

Masszív veszteségek, dominóhatás

A legtöbb nagy légitársaság mind milliárdos veszteségeket jelentett be a második negyedév során, s ezek mutatták meg igazán, hogy mekkora hatással volt az iparágra a koronavírus és micsoda gazdasági károkat okozott. Sokan azért reménykednek, hogy innen már csak felfele vezet az út majd, de ez nem azt jelenti, hogy ezek a kilátások különösebben rózsásak is lennének.

A harmadik negyedévben Wall Street-i elemzők nagyjából 80 százalékos árbevétel esésekre számítanak a társaságoktól, de néhány társaságot az átlagnál kevésbé viselhet meg, mint például a Southwest vagy a Spirit Airilines-t, amelyek jobban támaszkodnak rövidebb és belföldi jellegű járatokra. Ettől persze ez nem jelenti, hogy ők sokkal jobban jártak volna, inkább csak kevésbé rosszul.

A nehézségek természetesen nem csak magukat a légitársaságokat érintik, hanem azokat a vállalatokat is, akik beszállítókként vesznek részt benne. A Boeing még júliusban jelentett be nagyobb átalakításokat, melynek keretében visszavágja repülőgépgyártását és elbocsátja alkalmazottai egy részét, a társaság árbevételei 25 százalékkal estek a második negyedévben. Ez pedig mind hatással volt más vállalatokra is, akik a Boeing-nek vagy az Airbus-nak gyártanak különböző alkatrészeket vagy egyéb szolgáltatásokat, mint amilyen az AeroSystems Holdings, a Boingo vagy a Gogo. Utóbbi árbevételei például 55 százalékkal estek a második negyedévben.

(MarketWatch)

Címlapkép: David McNew/Getty Images