Keresztbe feküdt Kína a TikTok eladásának

Nem lehet eladni a TikTok amerikai tevékenységét a kínai kormány jóváhagyása nélkül – értesült a Bloomberg. Peking ugyanis a mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiák exportjára újfajta korlátozásokat vezetett be.

Pénteken késő este frissítette a kínai kereskedelmi minisztérium azt a listát a honlapján, amely a kormányzati engedélyhez kötött külföldi transzfereket tartalmazza a „nemzetgazdaság biztonságának megőrzésére”. Felkerültek a listára a beszéd- és szövegfelismerő és a személyes tartalmak ajánlásához adatelemzést használó AI-interface technológiák is.

A korlátozás így most már vonatkozik a TikTok tulajdnosára, a ByteDance-re is. Ahttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-30/china-curbs-exports-of-some-artificial-intelligence-technologies?srnd=premium-europehogy szombaton beszámoltunk róla, több amerikai nagyvállalat is versenybe szállt a TikTok eszközeinek megvásárlásáért,

az egyik csoport az Oracle, a General Atlantic és a Sequoia Capital alkotta konzorcium,

a másik a Microsoft-Walmart páros.

Utóbbi érdekes tandem, szakértők szerint a Microsoft eredetileg egyedül indult volna versenybe, de az amerikai kormánynál a Walmart jobban fekszik, ezért lehet szüksége a tech cégnek a kiskereskedelmi vállalatra.

