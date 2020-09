A koronavírus ellenére nagyot nőtt az Alteo

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jelentősen nőtt az Alteo bevétele az idei első félévben, ami részben organikus bővülésnek tudható be, de az elmúlt hónapokban végrehajtott beruházások és akvizíciók hatása is látszik a vállalat idei számaiban. A kötségek a bevételeknél kisebb mértékben emelkedtek, így a társaság működési eredménye jelentősen nőtt, az adózott eredmény pedig több mint megduplázódott, ami nagyrészt átértékelési hatásnak tudható be.