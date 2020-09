Mibe kellett befektetni 2020-ban? Pontosan abba, amibe gondolod

Tech részvények, nemesfémek, erről szóltak a hírek 2020-ban, és nem véletlenül, az arany ára idén már 29 százalékot ralizott, ráadásul korábban nem látott csúcsra emelkedett, amivel az egyik legjobban teljesítő eszköz idén, de az ezüst is nagyot ment, közel 58 százalékot emelkedett. A február-márciusi esésből a részvénypiacok is kezdenek magukhoz térni, az élmezőnyben jellemzően amerikai és kínai részvényindexeket, a lemaradók között pedig európaiakat találunk, az OTP és a Mol mélyrepülésével a magyar tőzsde is a mezőny hátsó felében van. A pandémia a nyersanyagpiacot is alaposan átrendezte, az olaj továbbra is az egyik leggyengébben teljesítő eszköz, miközben a karantén alatt népszerű narancslé árfolyama kezd veszíteni a korábbi lendületéből. Megnéztük az év első 8 hónapjának tőkepiaci mozgásait.

2020 nagy sztárjai a nemesfémek, az arany soha nem látott új csúcsra emelkedett, az ezüst árfolyama pedig 2013. április óta nem látott szintre ralizott idén. Bár a szalagcímek legtöbbször az aranyról szólnak, idén az ezüst árfolyama jóval nagyobb mértékben, közel dupla akkorát emelkedett, mint az aranyé. Jellemző volt egyébként az elmúlt évtizedek nemesfém-piaci árfolyamemelkedéseire, hogy az első fázisban általában az arany teljesített jobban, és a rali későbbi fázisában vették a befektetők a lemaradó ezüstöt. A nemesfémek felülteljesítésének oka egyrészt a globális likviditásbőség, ami a kockázatos eszközök, köztük a nemesfémek iránti keresletet is emeli, másrészt a nemesfémeket egyfajta biztonságos menedékeszköznek is tekintik, és bár a részvénypiacokon március közepe óta masszív emelkedést láttunk, sokan tartanak egy esetleges újabb tőkepiaci korrekciótól, amelyben a nemesfémek jól teljesíthetnek. Ráadásul a nemesfémek jellemzően jól teljesítenek magas inflációjú környezetben, sokak várakozása szerint a következő években ilyen várható, ezt erősíti a Fed bejelentése is, mely szerint a gazdaság helyreállásának érdekében esetlegesen hajlandók tolerálni egy megugró inflációs környezetet.

Emellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy a járvány miatti korlátozások a nemesfémek, az arany és az ezüst bányászatát is érintették, kínálati sokkot okozva.

Ha az idei év eddig leggyengébben teljesítő eszközeit nézzük, akkor több nyersanyagot is látunk a lista végén. Ki kell emelni ezek közül az olajat, a Brent és a WTI árfolyama a kereslet visszaesésével együtt óriásit zuhant. Nem csak a kereslet esett vissza az olaj piacán, de túlkínálat is kialakult, a helyzetet pedig még tovább rontotta, mikor Szaúd-Arábia megnyitotta az olajcsapokat és elárasztotta a piacot, melynek hatására a tárolói kapacitások is rohamosan fogyni kezdtek, bizonyos határidős olajkontraktusok ára pedig a történelem során először negatív tartományba került, azaz az eladók fizettek a vevőknek, hogy szabadulni tudjanak az olajtól. Köszönhetően a kereslet növekedésének és az olajkartell által eszközölt kitermeléscsökkentésnek, az olaj árfolyama az elmúlt időszakban stabilizálódni látszik a 40-45 dollár körüli szinten.