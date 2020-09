Drágám, a piacok a fejükre estek

Az elmúlt heteket, hónapokat egyre-másra az abszurdnál abszurdabb tőzsdei rekordok jellemzik. Addig amíg néhány hónapja még a totális depresszió uralta a piacot, azóta már a hangulat teljesen átcsapott az eufórikushoz közelibe. Történelmi szinteken zárnak a tőzsdék, miközben a reálgazdaság szenved. Úgy tűnik teljesen elszakadtak a pénzügyi piacok a realitás talajától.

Abszurdnak tűnő különbségek a piaci értékekben

Ha van egy olyan mutató, ami hűen tükrözi a közelmúlt technológiai szektorral kapcsolatos eufórikus piaci hangulatot, akkor az az, amelyik az Apple piaci kapitalizációját viszonyítja a teljes Russell 2000 indexhez. Ez utóbbi kvázi az amerikai kisvállalati index, amely a Russell 3000 index (a legnagyobb 3000 amerikai vállalat) 2000 legkisebb vállalatát foglalja magában. Most érdemes figyelni:

az Apple piaci értéke már meghaladja a Russell 2000 index teljes piaci értékét.

Az már önmagában is meghökkentő, hogy bár nyilván senki sem gondolta, hogy az Apple egy sima mezei nagyvállalat, de kevesen, hogy közel annyi értéke van egyedül, mint 2000 másik kisvállalatnak. Ez azonban nem igazán ad magyarázatot arra, hogy miért lőtt ilyen magasra a részvényárfolyam. Ennek nyilvánvalóan több oka is lehet, de az egyik az, hogy rengeteg mennyiségű vételi opciót is kötöttek a részvényre, messze túlszárnyalva az eladási opciókat kötőket. Ez pedig egy önmagát erősítő pozitív körforgást indított be, vagyis minél több vételi opciót vesznek, annál magasabbra emelkedik az árfolyam, ami még több vételi opcióban csapódik le és így tovább.

Ez a folyamat leginkább a Soros György által popularizált piaci reflexivitás elméletéhez hasonló, ahol a különböző piaci faktorok egymásra hatnak.

Vannak más furcsaságok is, megint ezek a Robinhood befektetők

Először a történelem során a nap folyamán kereskedett opciók átlagos értéke meghaladta a részvények mennyiségét, a júliusi egy részvényre szóló opciók volumene 114 százaléka volt a részvényeknek. A trend azóta csak erősödött. Ez a tény erősíti az előző pontban mondottakat is az Apple kapcsán.

A mozgások mögött az utóbbi időben gyakran előtérbe került kisbefektetők állnak, akiket gyakran Robinhood befektetőknek is csúfolnak mostanság az azonos nevű éppen rájuk építő amerikai kereskedelmi platform neve után. Ennek a rétegnek az aktivitása a legnagyobb 50 és a legnagyobb 500 amerikai vállalatban folyamatosan nőtt az elmúlt 2 évben és a Top 50-ben való részesedésük nőtt arányaiban is legtöbbet az elmúlt időszakban.

Az ezekben a vállalati papírokban való aktivitás különösen a rövid távú vételi opciók mennyiségében figyelhető meg, példaként mondhatnánk a Tesla-ra kötött vételi opciókat, amelyek rövid távú spekulációnak tekinthetőek masszív tőkeáttétel mellett. A Goldman Sachs elemzői szerint:

A rövid távú, 2 hétnél rövidebb opciók egészen 2017-ig csak a teljes volumen 50-60 százalékát tették ki. Ez megváltozott 2018-ban.

Jelenleg az ilyen jellegű, 1-2 hetes opciók már a teljes volumen mintegy 75 százalékát adják.

Mindezeknek köszönhetően az ilyen jellegű spekulatív opciók mennyisége elérte a New York Stock Exchange (NYSE) volumenének a 12 százalékát, ami sem dotcom lufi, sem a 2008-as pénzügyi válság alatt sem fordult elő.

FAAMG, avagy a technológiai vállalatok dominálnak mindent

A FAAMG nevű rövidítést az amerikai befektetők használták eredetileg a Facebook, Apple, Amazon, Microsoft és Google technológiai vállalategyüttes kreatív megnevezésére. Eredetileg ez a rövidítés FANG néven futott, amely tartalmazta a Netflixet is, de a Goldman elemzői az utóbbiból kivágták a streaming szolgáltatót és hozzárakták az Apple-t és a Microsoft-ot, mivel előbbi piaci kapitalizációja relatíve kisebb volt. Lényeg a lényeg, ezen vállalatok az S&P500 teljes piaci kapitalizációjának már több, mint 20 százalékát adják és ez a szám csak feljebb kúszott a Goldman elemzése óta.

Ennek egy további érdekes vetülete, hogy emiatt az S&P500 teljesítménye valójában nagyrészt ennek a néhány vállalatnak a teljesítményét tükrözi, ugyanis az index piaci kapitalizáció alapján súlyozott, azaz minél értékesebb egy vállalat, annál nagyobb súlyt kap az indexben. Márpedig a technológiai vállalatok nagyon is értékesek, ahogy láttuk fentebb. Emiatt fordulhat elő, hogy míg az S&P500 értéke az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt, addig, ha minden benne szereplő vállalat egyenlő súllyal szerepelne, akkor egy egészen más valóságot láthatnánk.

A NYSE-n forgó 3068 részvényből csupán 41 darab volt, amely új 52 hetes csúcsot döntött, holott az S&P 500 rekord 3508 ponton zárt múlthét pénteken.

A Nasdaq részvényeit tekintve ez az arány 2,4 százalék volt, 82 darab részvény a 3450-ből. Ennek oka pedig elsősorban az, hogy van néhány nagyon nagy méretű győztese a piacnak és egy csomó kisebb vesztese.

Tényleg minden a feje tetejére állt

Az S&P 500 egy másik szempontból is rekord közeli állapotba került, múlthét pénteken az index előretekintő P/E szorzója 26.9 volt, ami meglehetősen közel áll a korábbi 1998 decemberi 26.97-es rekordhoz. Azt egyébként nem sokkal később ugye a dotcom lufi kipukkanása követte.

Egy másik érdekes vetülete az egésznek, hogy a sokszor egymással szembeállított növekedési és értékalapú részvények közötti korreláció gyakorlatilag megszűnt, ilyenre sem volt 2000 óta példa.

Mindeközben pedig a VIX index, amely a volatilitásra vonatkozó piaci várakozásokat tükrözi továbbra is relatíve magas maradt. Szintén 2000 óta nem volt példa arra, hogy a VIX értéke ilyen magas legyen, miközben az S&P 500 rekordot dönt. A Pinebridge Investments egy elemzője szerint:

Egészen különleges, hogy a VIX 20 felett maradjon tartósan anélkül, hogy valamilyen krízis alakuljon ki.

Mindezek egy abszolút abnormális piacnak a jelei, ahol a piac reflexíven jutalmazza a győzteseket, akikből egyre többet vesznek, miközben püföli a veszteseket, akikből egyre többet adnak el. Ezek vélhetően mind a FED közelmúltbeli intervencióinak és a kötvénypiac „államosításának” a mellékhatásai. A FED reakciója pedig? Megváltoztatja a saját irányelveit és tovább folytatja azt a politikát, amit eddig is csinált. Rövidebben, ahogyan a Rabobank stratégája, Philip Marey nyilatkozza:

Lehetne érvelni amellett, hogy a FED politikája a probléma részévé vált annak megoldása helyett.

Valamint ehhez hozzátéve:

A FED monetáris és szabályozói politikája a kapitalizmus egy olyan formájához járult hozzá, ahol a jutalmak a felső 1 százalékhoz mennek, míg a kockázatokat a maradék 99 százalék viseli.

