Átmenetileg eltűnnek a Facebookról a politikai hirdetések

Az amerikai elnökválasztás napja előtt egy héten keresztül nem lehet majd semmilyen politikai hirdetést elhelyezni a Facebookon – jelentette be Mark Zuckerberg vezérigazgató.

Zuckerberg azért döntött így, mert el akarja kerülni, hogy a választást az utolsó pillanatban dezinformációval befolyásolják és azt is, hogy újabb zavargások törjenek ki.

„Ez a választás egyáltalán nem a megszokott keretrendszerben zajlik majd” – mondta Zuckerberg, aki beszélt arról is, hogy a pandémia és a választási eredmények megbízhatóságának kétségbe vonása is megnehezíti a helyzetet.

„Aggódom amiatt, hogy olyannyira megosztott az országunk és napokba, hetekbe telhet az eredmények összesítése, hogy megnőtt a polgári elégedetlenség kockázata az országban. A demokráciánk elég erős ahhoz, hogy ezt a kihívást kibírja és egy szabad, fair választást tudjunk teljesíteni” – fogalmazott a Facebook-vezér a Wall Street Journal szerint.

A Facebookot korábban kifejezetten kérte az FBI és a DHS, hogy készüljenek fel a választás körüli bizonytalanságok elhárítására.

Zuckerbergék azzal is készülnek, hogy ellássák különleges megjelölésekkel azokat a posztokat az oldalon, melyek valamelyik jelölt győzelmét hirdetik még azelőtt, hogy a végső összesítés megtörtént.

Donald Trump elnök egyébként már most is támadja a Covid-krízis miatt széles körben sorra kerülő levélszavazási rendszert, sok elemző szerint a választás valószínű elbukására való magyarázatot készíti ezzel elő. A 2016-os választás után Hillary Clinton, a vesztes elnökjelölt még az orosz hackereket és az elektori rendszert hibáztatta kudarcáért. A Facebook ezekkel a lépésekkel most mindkét vélt vagy valós kifogást orvosolni szeretné.

