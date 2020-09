Fizetési újdonságok tömkelege jöhet Magyarországon a következő években

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Átjárhatóságra és a piaci szereplők összhangjára van szükség ahhoz, hogy az azonnali fizetésre épülő új fizetési technológiák tömegesen elterjedjenek Magyarországon – vonható le a Portfolio Financial and Corporate IT konferenciája egyik ma délutáni panelbeszélgetésének a tanulsága.