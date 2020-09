Koronavírus Magyarországon: csak két megyében nem találtak új fertőzöttet

301 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 6923 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és az aktív fertőzöttek száma új csúcsra emelkedett - derül ki a kormányzati portál ma reggeli jelentéséből. Budapesten találták a legtöbb új esetet, mintössze két olyan hazai megye volt, ahol nem találtak egy fertőzöttet sem az elmúlt 24 órában.

Újabb 301 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, ezzel 6923 főre nőtt a Magyarországon eddig beazonosított fertőzöttek száma. Ez eddig a második legmagasabb napi adat a tegnapi rekord új esetszám után (365 fő).

Egy idős beteg elhunyt (egy 78 éves nő), így a hazai halálos áldozatok száma 620 főre emelkedett ma reggelre.

Az aktív fertőzöttek száma 273 fővel nőtt tegnap reggel óta,

már 2373 aktív fertőzöttről tudnak a hatóságok az országban, ami új csúcsot jelent.

100 koronavírusos beteget ápolnak jelenleg kórházban, közülük 7 főnek vannak olyan súlyos tünetei, hogy lélegeztetőgépre szorulnak.

Az elmúlt egy napban 7516 tesztet végeztek el Magyarországon, közel annyit, mint a megelőző 24 órában. Ez lényegesen több, mint a hétfői és a keddi szám, hétfőn 3880, kedden pedig kevesebb mint 1800 tesztet végeztek el az országban.

A regionális megoszlást tekintve az aktív fertőzöttek 44 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

A legtöbb beteget ezúttal is Budapesten találták, egy nap alatt 116 főt, Pest megyében volt a második legtöbb új eset, 42 fő.

Ezen kívül még egy megyében volt 20 feletti esetszám: Heves megyében 21 koronavírusost regisztráltak az elmúlt 24 órában. 18 új esetet jegyeztek fel Hajdú-Bihar megyében, Fejér és Baranya megyében 15-15 fertőzöttet találtak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 14 fő, Győr-Moson-Sopron megyében 11 fő a hivatalos adat. A többi megyében egyszámjegyű volt a napi esetszám és két megye volt (Zala és Békés megye), ahol nem találtak új fertőzöttet.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Az elmúlt egy hetet tekintve az új fertőzések közel fele budapesti lakosokhoz köthető, 730 új esetet találtak a fővárosban 7 nap alatt. A második legtöbbet pedig Pest megyében, több mint 200 főt, de Hajdú-Bihar megyében is regisztráltak 99 fertőzöttet. Ezeken kívül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Győr-Moson-Sopron megyében volt 50 feletti esetszám az elmúlt egy hétben.

Európában a járvány második hulláma érzékelhető, nő a fertőzések száma, a vírus behurcolásának megfékezése érdekében ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén – emlékeztet a koronavirus.gov.hu.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését - figyelmeztet a kormányzati portál.

Címlapkép: Getty Images