Szijjártó: azért kellett a beutazást korlátozni, hogy az országon belül ne kelljen durván szigorítani

A tárcavezető kifejtette: az elmúlt hónapokban a nemzetközi hírekben a legtöbbször talán a járvány második hullámának lehetőségéről volt szó, és mára kijelenthető, hogy ez ténnyé vált, az európai és a globális adatok alapján is az látható, hogy a fertőzöttek száma exponenciálisan emelkedik.

Hangsúlyozta: muszáj volt meghozni azt az intézkedést, amellyel korlátozták a beutazást Magyarországra. Ha ezt nem tették volna meg, az jelentősen növelné a fertőzés behurcolásának veszélyét az országba, és aztán a határokon belül kellene olyan szigorításokat életbe léptetni, amelyek nehézségeket okoznának a magyaroknak és a családoknak.

Szijjártó Péter közölte: ezt akarták elkerülni, ezért van most ez az egyhónapos szabályozás szeptember végéig, aztán meglátják, milyen további intézkedéseket kell hozni, a lazítás vagy a szigorítás irányába kell-e menni.

Úgy vélte, ha a magyar gazdaságot még egyszer le kellene állítani és az iskolákat még egyszer be kellene zárni, az drámai következményekkel járna gazdasági, illetve társadalmi szempontból.

Szijjártó Péter szerdai céglátogatásai alkalmával érzékeltette, mitől tart most leginkább a kormány:

Érdemes megemlíteni, hogy a határzár bevezetése óta több, a kormány járványügyi védekezését támogató szakember mondta el a véleményét a határzárról és az a konszenzus, hogy az nem lesz hatásos a vírus terjedésének fékezése érdekében. Már augusztusban ugyanis sokkal erőteljesebben terjedt a belföldi esetek körében, a behurcolt fertőzés aránya mérsékelt volt. Ha már muszáj is lett volna a határzár bevetése, akkor is korábban kellett volna meglépni (legkésőbb a szeptember 1-jei iskolakezdés előtt két héttel), ugyanis - az eleve növekvő belföldi esetszámokra - adódtak hozzá a külföldről hazaérkező pozitív esetszámok, és ezek a fertőzöttek hazaérkezésük után a belföldi közösségekben, főleg az iskola elindulásával, tovább adhatták a vírust szeptemberben. Azóta az is bebizonyosodott, hogy a különböző - járványügyi indokokkal egyáltalán nem összeegyeztethető - mentességek miatt kaotikus a szabályozás és a gyakorlatban nehezen tartható. Az már csak hab a tortán, hogy miközben a kormány szerint ez a lépés is indokolt volt annak érdekében, hogy a magyar gazdaság ne szenvedjen nagyobb károkat, egyértelmű, hogy a határzár kedvezőtlen hatást fejt ki a GDP-re, ha csak átmenetileg is. A lépés tulajdonképpen nullára írja a külföldi idegenforgalmat Magyarországon, melynek következtében újra bezárnak a hotelek (főleg a fővárosban). Ez azonban nemcsak a szállodaiparnak fog fájni közvetlenül, ahogy bemutattuk csütörtöki cikkünkben. A külföldi utazásokhoz kötődő költések elmaradása a gazdasági szereplők jóval nagyobb részére fejt ki kedvezőtlen hatást. Ha az intézkedés nem is rontja látványos mértékben a gazdasági kilátásokat a bevezetés előtti helyzethez képest (hiszen a külföldiek eleve elmaradtak a koronavírus-válság miatt), de érdemes megjegyezni, hogy a követett hatások is jelentősek lehetnek. Amennyiben a szélesebb értelemen vett idegenforgalmi ágazat elbocsátásokra kényszerül, a belső fogyasztási kereslet is visszaesik, további fékező hatást kifejtve. A kilátások miatt beruházások maradhatnak el. Vagyis megállapíthatjuk, hogy a kormányzat a koronavírus elleni védekezés lehetséges megoldásai közül nem azt választotta, ami gazdaságilag a legkevésbé fájdalmas. Már korábban felhívtuk a figyelmet arra, hogy lennének hatásosabb, kevésbé durva és szigorú intézkedések még a jelenlegi helyzetben.



Továbbra is lehetőség van az ingázásra, és a cégcsoporton belüli hivatalos külföldi utazás továbbra is korlátozásmentes - közölte. Megjegyezte: azok a magyar állampolgárok, akik az elmúlt hónapokban már átestek a megbetegedésen, karantén-kötelezettség nélkül jöhetnek be az országba.

A külügyminiszter kitért rá: egy magyar futballcsapathoz vendégként érkező külföldi csapat játékosainak, a delegáció tagjainak egy negatív tesztet kell felmutatni a belépést megelőző három napból, ez az UEFA protokollja alapján készült szabályozás. A külföldi szereplésről hazatérő magyar csapatok esetében két negatív tesztre van szükség, hiszen ők itt maradnak, míg a külföldi sportolók a mérkőzést követően szinte azonnal elhagyják az országot - tette hozzá.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy folyamatos a konzultáció a szomszédos országokkal, a külügyminiszterekkel, a határmenti választókerületek képviselőivel.