Új elektromos autó részvény érkezik, viszont ezúttal egy akkumulátorgyártóé

Kétség sem fér hozzá, hogy 2020 az elektromos autó részvények éve, a Tesla vezényletével óriási ralit látunk a szektorban, emellett pedig sorra érkeznek az újabb és újabb cégek a tőzsdére, melyek közül az egyik legfrissebb a QuantumScape, ami nem is elektromos autókat gyárt, hanem ezekhez a járművekhez létfontosságú akkumulátorokat.

Ahogy idén már megannyi elektromosautó-gyártó estében láthattuk, a QuantumScape is a Kensington Capital Acquisition nevű SPAC-vel való összeolvadás útján lép tőzsdére. A Kensington Capitalról azt kell tudni, hogy egy elsősorban autóiparra fókuszáló befektetési bank, a cég vezérigazgatója a General Motorsnál kezdte a karrierjét, mielőtt befektetési banki területre került volna. A Kensington vagyonkezelői alapjától kapott 200 millió dollárt is beleszámítva, és az 500 millió dolláros magántőke befektetést (PIPE) is figyelembe véve, az tranzakció 700 millió dollár bevételt jelent a QuantumScape-nek. Az ügylet egyébként a vállalatot 3,3 milliárd dollárra értékeli. A tranzakció zárásának időpontja egyelőre még nincs meghatározva.

A Kensington Capital Acquisition árfolyama 10 dolláron fejezte be a szerdai kereskedést, ma a nyitás előtt közel 58 százalékos pluszban van az árfolyam.

A mostani részvényesek közül senki sem fog kiszállni, ami jó jel egy SPAC tranzakciónál. Az ügylet zárásával a Quantumnak közel 1 milliárd dollár készpénze lesz a mérlegében.

Az elektromos autók látszólag elkezdték dominálni az autóipart, a Tesla eszement részvénypiaci ralija után már a világ legértékesebb autógyártójává vált, ráadásul jóval a második legértékesebb Toyota előtt van már piaci kapitalizáció tekintetében.

Pont emiatt a trend miatt váltak kiemelten fontossá az elektromos autók akkumulátorai, maguk a járművek, és a befektetők számára is egyaránt. A QuantumScape szilárd-testes akkumulátorokat gyárt, amelyek arról ismertek, hogy olcsóbbak, és magasabb energiasűrűséggel rendelkeznek, valamint gyorsabban is tölthetők, mint a jelenlegi akkumulátortechnológiával gyártott darabok. Ez kifejezetten előnyös az elektromosautó-gyártók számára, hiszen a relatíve olcsóbb, és könnyű akkumulátorral a gyártási költségek már kezdenek összevethetőkké válni a hagyományos benzines autókkal. A cég akkumulátorait egyébként a Volkswagen tesztelte és validálta, várhatóan pedig 2025-ben kerülnek majd kereskedelmi forgalomba. A két cég egyébként már 2012 óta dolgozik közösen, idén a Volkswagen további 200 millió dollárt fektetett a QuantumScapebe.

A befektetők hamarosan többet is megtudhatnak az akkumulátorokról, hiszen szeptember 22-én lesz a Tesla „battery day”, ahol elsősorban a hatótáv, költség, és megbízhatóság lesz a befektetők fókuszában. A Tesla egyelőre nem jelentett be szilárd-testes technológiát.

Címlapkép: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images