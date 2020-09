Felpörögtek a céges videótartalmak az elmúlt hónapokban

A videómegosztó felületeknek se szeri, se száma, a tartalomgyártás ezen területének zászlóshajója és egyben úttörője a YouTube, népszerűségét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jelenleg percenként 400 órányi videót töltenek fel rá a felhasználók. A videómegosztásban rejlő potenciált a cégek is hamar felismerték, a marketingstratégiák alapvető elemévé, elengedhetetlenné vált.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A cikk megjelenését az estudio4rent.hu támogatta.

Ma már nem csak a nagyvállalatok engedhetik meg maguknak a reklámfilmek, videós tartalmak gyártását, hanem szinte bárki. Ahogy egyre fejlődött a technológia és egyre jobb minőségű videókat tudunk csinálni akár már a mobilunkkal is, úgy vált a videós tartalomgyártás a mindennapjaink részévé. Egy történetet, egy üzenetet sokkal könnyebb elmesélni videóban, mint fotók és írott szöveg segítségével.

Ahogyan az online videós tartalmak mennyisége megnőtt, úgy vált szükségessé azonban a videós tartalom minőségének javítása is. Ma, amikor már 8K-s felvételeket is tudunk készíteni, már nem elég egy webkamera kásás képe, egy mikrofonos fejhallgató sistergése, egy rossz minőségű felvétel sokat árthat a vállalat megítélésének. Az, hogy egy vállalat által készített videó képileg és hangban tökéletes legyen, az ma már alap elvárás.

A nagy film- és fotóstúdiók mellett éppen ezért megjelentek a kisebb videóstúdiók is, melyek sok esetben nemcsak költséghatékonyabban üzemelnek, de rugalmasabban is képesek kezelni a megrendelői igényeket.

„Amikor 3 évvel ezelőtt stúdió építésbe kezdtünk az a kép volt a szemünk előtt, hogy szeretnénk egy kis kompakt videóstúdiót, ami alkalmas beszélgetős műsorok, oktatási anyagok, greenboxos videók részére helyet biztosítani professzionális körülmények között. Olyan stúdiót álmodtunk magunknak, ami akusztikailag is rendben van, hogy ne kelljen külön hangstúdióba menni a tökéletes hangzás érdekében. Azért döntöttünk végül az építkezés mellett, mert akkoriban nem találtunk a városban számunkra ideális, bérelhető és meg is fizethető stúdióhelységet„ – mondta el Tarjáni-Szucsik Anita, az estudio4rent.hu alapítója.

„Eleinte főleg saját célra használtuk a stúdiót, de aztán észrevettük, hogy mennyire megnőtt a kereslet a piacon az ilyen stúdiók iránt. Úgyhogy egyre többször adtunk helyszínt mások produkcióihoz, beszélgetős műsorok rögzítéséhez, youtuberek podcast felvételeihez, céges bemutatkozó videók készítéséhez, riportfilmekhez.” – tette hozzá a cégvezető.

Fotó: estudio4rent.hu

A koronavírus ezt a szegmenst is alaposan megbolygatta. A társas összejövetelek korlátozásával a vállalaton belüli kapcsolattartás, a PR, a rendezvények is áthelyeződtek az online térbe, ami a vállalatok részéről gyors reakciót, akár fizikai átalakításokat is megkövetelt a szervezeten belül.

„A szolgáltatások palettája a vírus idején éppen ezért folyamatosan bővült: az online sajtótájékoztató, online gálaműsor lebonyolítása, greenboxos nemzetközi online konferencia lebonyolítása, animációs videókhoz kiegészítő greenboxos felvételek készítése és az élőzés mind olyan területek, ahol a stúdió használata szinte elkerülhetetlen”. Ezekhez a feladatokhoz elengedhetetlen a kifejezetten erre a célra épített helyszín, modern eszköztár és szakemberek, amit nem stúdiókörnyezetben, „házon belül” nagyon nehéz professzionális módon kivitelezni, mivel, ha több megszólalót kell egyszerre kezelni, élőben feliratozni, prezentációkat bejátszani, az jelentős kihívást jelenthet egy olyan vállalat számára, ami csak most ismerkedik ezzel a területtel.”

A karantén alatt számos élő bejelentkezést láttunk Facebookon, ahol gyakran megszakadt a hang vagy a kép, vagy besétált a képbe a gyermek. Ezek szinte alapvető velejárói voltak ezeknek az eseményeknek.

„A karantén alatt ezt mindenki elfogadta. De amint a karantént feloldották ezek a típusú technikai hibák már inkább váltak zavaró tényezővé, mint elfogadott körülménnyé. Ezeket a hibákat is ki tudjuk védeni a dedikált helyszín kiválasztásával, illetve megfelelő eszközparkkal és stábbal.”

A tartalommarketing korában azt tapasztaljuk, hogy a cégeknek már nem elég egy-egy reklámvideót leforgatniuk, hanem szinte folyamatos tartalomgyártásra van szükség, ami azért lássuk be őszintén hatalmas erőforrást igényel.

„Ezt is lehet okosan és költséghatékonyan csinálni. Egy reklámfilmet le lehet forgatni 20 fős stábbal sok millió forintért, de akár 2-3 fős stábbal és egy jó forgatókönyvvel is lehet szuper videókat készíteni. Ugyanez igaz a rendszeres videós tartalmak gyártására is. Sokszor elég hozzá egy dedikált helyszín (jobb esetben stúdió), 1 operatőr, vágó és hangtechnikus. A mi stúdiónk például már óránként 9000 forinttól bérelhető, mely tartalmazza az összes rendelkezésünkre álló lámpa, súgógép, állványok, led tv használatát.

Amennyiben egy cégnek van mondanivalója, egy jól kitalált és felépített koncepciója, akkor a videós tartalomgyártás mára már megfizethetővé vált a kis-, és középvállalatok számára is.

A cikk megjelenését az estudio4rent.hu támogatta.