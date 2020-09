Új kedvenc elektromos autó részvénye van a Wall Streetnek

Az elektromos haszongépjármű-gyártó Workhorse úgy néz ki, hogy kezd a Wall Street-i elemzők kedvenc elektromos autós részvényévé válni. A Workhorse legújabban a héten kapott egy friss vételi ajánlást Colin Ruschtól, az Oppenheimer elemzőjétől. Az elemző szerint a cég piacvezető az úgynevezett „last mile delivery solutions” szegmensben, ami az elosztó központtól a vásárló ajtajáig történő szállítmányozást jelenti (ez néhány háztömböt, vagy akár 50-100 kilométert is jelenthet). Rusch a vételi ajánlása mellé 23 dolláros célárat jelölt meg, ami több mint 30 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény számára.

Az elemzők kedvenc részvénye

Jelen állás szerint a Workhorse-t követő 5 elemzőből 4 ajánlja vételre a részvényt, tehát az elemzők 80 százaléka. Ez az arány a Dow Jones amerikai részvényindexben található 30 vállalatra átlagosan mindössze 55 százalék. Mi több, az elektromosautó-gyártók zászlóshajójának számító Teslára a vételi ajánlási ráta csak 24 százalékos. Az elektromos teherautókat gyártó (pontosabb gyártani készülő) Nikolát követő 5 elemzőből mindössze ketten ajánlják vételre a részvényt, tehát csak az elemzők 40 százaléka.

Tehát az látszik, hogy a Workhorse szép csendben a Wall Street egyik kedvenc EV részvényévé kezd válni, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez nem állította meg a részvényt attól, hogy essen a héten. Csütörtökön 6,7 százalékos gyengülést követően 17,7 dolláron fejezte be a kereskedést a részvény, bár ez részben betudható a csütörtökön látott eladói hullámnak is, illetve az is megfigyelhető, hogy ha a Tesla esik (csütörtökön épp 9 százalékot), akkor általánosságban az EV részvények is gyengén teljesítenek.

Mire ez a nagy optimizmus?

Láttuk idén, hogy számos elektromosautó-gyártó cég ment tőzsdére, a befektetők pedig rá is vetették magukat a részvényekre, bár sok esetben a sztorin és az ígéreteken kívül nem sok van (egyelőre) az árfolyamok meredek emelkedése mögött.

A Workhorse egyik nagy előnye, hogy gyakorlatilag nincs közvetlen versenytársa az elektromos haszongépjármű piacon. Persze ott van a Tesla és a Nikola, melyeknek várhatóan jövőre érkeznek az első tehergépjárművei, azonban ezeket egészen más szegmensben alkalmazzák, hiszen ezek nehéz tehergépkocsik, tehát az utakon található legnagyobb típusú teherautók elektromos verziói. Ezzel szemben a Workhorse árukihordó tehergépjárműveket gyárt. A cég nemrég kezdte el az első C-típusú járműveinek leszállítását, melyek fejlesztésén éveken keresztül dolgoztak.

Forrás: Workhorse

Rusch szerint 5 millió megtett mérföld után a Workhorse óriási előnnyel vezető platform az elektromos „last mile delivery” szegmensben (megtett távolság szempontjából). Az elemző kiemelte, hogy a Workhorse járművei egy 18 milliárd dolláros amerikai piacot szolgálnak ki, ahol a fogyasztók nem hajlandók kompromisszumokat kötni a szolgáltatások terén.

Az elektromos járművek kereskedelmi alkalmazása egyébként több szempontból is előnyös, hiszen sokszor kell megállni velük, valamint éjszaka egy központi helyen tölthetők. Emellett, ha a tehergépjárműveket többet vezetik, mint a személyautókat, akkor az energia megtakarítás is gyorsabban halmozódik fel. Az akkumulátorok töltéséhez szükséges elektromosság egyébként tipikusan kevesebbe kerül, mint az annak megfelelő mennyiségű benzin.

A Workhorse piacára kitérve – a tehergépjármű flotta működtetőket értve ezalatt - Rusch több olyan faktort kiemel, melyek potenciálisan kedvező hatással lehetnek az árfolyamra rövidtávon. A Workhorse arra számít, hogy az amerikai postaszolgálat néhány postakocsiját lecseréli a Workhorse járműveire. A cég emellett 10 százalékos részesedéssel rendelkezik a Lordstown Motorban, amely a DiamondPeak nevű SPAC-vel való összeolvadás útján megy tőzsdére várhatóan idén a negyedik negyedévben. A Lordstown egyébként egy elektromos pickup piacra dobását tervezi, az Endurancet.

A Lordstownban való részesdés azért fontos, mert a tranzakció zárultával a Workhorse likviditáshoz juthat.



A legutóbbi nagy esemény a Workhorsenál hétfőn történt, mikor a cég bejelentette, hogy partnerségre lép a Hitachi nevű vállalattal, belföldi márkakereskedői hálózat fejlesztésének céljából, valamint a Hitachi segítséget nyújt a vásárlóknak a tehergépjárművek finanszírozásában, emellett pedig a gyártás és az beszállítói láncok fejlesztésében is segédkezik. A bejelentés után egyébként két számjegyű százalékos mértékben emelkedett Workhorse árfolyama hétfőn, és kedden is.

Rusch egyébként számos alternatív energia-, és szállítással foglalkozó céget követ, beleértve a SunRunt, a Plug Powert, és a Westport Fuel Systemst, amelyeket szintén vételre ajánl.

Száguldanak az EV részvények

Az elektromos autó részvények az egyik legforróbb szegmens jelenleg a tőzsdéken. Ha az EV részvények idei árfolyamváltozását nézzük, akkor azt látjuk, hogy még a leggyengébben szereplő papír teljesítménye is messze meghaladja a piac egészét reprezentáló S&P 500-at, amely mindössze 6,9 százalékos pluszban van ebben az évben. Az idei nagy emelkedés azonban csak a sztori egyik része, számos elektromosautó-gyártó vont be több milliárd dollárnyi tőkét idén. A szalagcímek a legtöbbször a Tesláról szólnak, arról azonban kevesebb szó esik, hogy valójában a Workhorse részvényeinek teljesítménye volt idén a legkiemelkedőbb, mostani állás szerint közel 100 százalékpontot vert a Teslára.

A Tesla részvénye 386 százalékot ralizott idén, és a cég mostanra a világ legértékesebb autógyártójának számít. Sőt mi több, ha a menedzsment részvényopcióit is belevesszük, akkor a Tesla teljes piaci kapitalizációja közel duplája a Toyotáénak, amelyik a második legnagyobb. Nem kérdés hogy az autóipar az alternatív hajtású járművek felé indult el a hagyományos benzines és dízeles megoldások felől, és bár előbbiek részaránya még mindig alacsony az eladásokon belül, az értékesítések ebben a szegmensben meredeken emelkednek. Már a klasszikus autógyártók is egyre inkább kezdik átalakítani a termékpalettájukat, és kibővíteni elektromos és plug-in hibrid járművekkel.

Tehát az látszik, hogy öntik a pénzt az elektromos autó iparba, a befektetők pedig optimisták a szektor jövőjét illetően. Elég csak azt nézni, hogy a Nikola piaci kapitalizációja már nagyobb, mint mondjuk a Renault-é annak ellenére, hogy cég még nem is gyárt járműveket.

