A tech részvények vesszőfutását láthatjuk a tengerentúlon

Emelkednek az európai tőzsdék a keddi piacnyitás után, a DAX 0,2 százalékos emelkedése mellett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, míg az FTSE 100 0,5 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,2 százalékot emelkedett. A kedvező hangulat részben annak tudható be, hogy csütörtökön ülésezik az EKB, és egyre nőnek azok a várakozások, melyek szerint a Fed augusztus végén bejelentett infláció-toleráló politikájához hasonló lépést tehet az európai jegybank is. Emellett a hosszú hétvége után ma lesz először kereskedés az amerikai tőzsdéken, és az esetben, ha folytatódik a tech szektor mélyrepülése, az könnyen rányomhatja a bélyegét a nemzetközi hangulatra is.