A gigantikus bálna, aminek mozgásába beleremegtek a tőzsdék

Az elmúlt napokban jelentősebb korrekció volt a technológiai szektorban és ahhoz szorosan kötődő vállalatok árfolyamában, mint amilyen a Tesla is. Több elmélet is napvilágot látott arra vonatkozóan, hogy mi okozhatta a tech-rali hirtelen megtorpanását, s ezek egyike szerint egy nagyobb piaci befektető kereskedési tevékenysége is jelentősen hozzájárulhatott az eseményekhez. Értesülések szerint ez a "bálna" pedig nem más, mint a japán SoftBank, amely dollármilliárdokat önthetett technológiai vállalatokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletekbe az elmúlt hónapokban.