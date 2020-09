Összeomlott a repülés, megsínylik a koronavírust a repülőgépgyártók is

Megérkeztek a legfrissebb adatok a légiiparban tevékenykedő két óriáscég, az Airbus és a Boeing augusztusi szállításaival és megrendeléseivel kapcsolatban. A számok azt mutatják, hogy az Airbus megrendelései csökkentek a hónap folyamán, de az európai repülőgépgyártó még így is jóval riválisa, a Boeing előtt jár, amelynek újabb fejfájással járó problémái akadtak.

Az Airbus szállításai csökkentek, de még így is a Boeing előtt jár

Az Airbus jelentése szerint 39 repülőgépet szállított le augusztusban, ami kevesebb, mint a júliusban leszállított 49 gép és a tavaly augusztusi 41, nagyjából a leszállítások negyede alacsonyabb költségű társaságok felé történt, amelyek relatíve jobban vészelték át eddig a koronavírus-járvány miatt egy ideje már tetszhalott állapotban működő légiközlekedési ipart.

A társaság az egész 2020-as évet tekintve eddig 284 gépet szállított le, ami 43 százalékkal kevesebb a tavaly ugyanezen időtáv alatt leszállított 500 gépnél.

A vállalat árfolyama tegnap 4 százalékot, ma pedig 1,5 százalékot esett, idén pedig közel 46 százalékkal van lentebb.

Ezzel szemben a Boeing, amelynek üzletvitelére a 737 MAX repülőgépével kapcsolatos légikatasztrófák igen komolyan rányomták a bélyegüket, augusztusban csak 13 repülőgépet szállított le, ami 30 százalékkal kevesebb a tavalyi 18-nál, de jóval több a júliusi 4-nél.

A társaság az egész 2020-as évet tekintve az Airbusnál jelentősen kevesebbet, mindössze 87 gépet szállított le a tavalyi 276-hoz képest, tehát közel 70 százalékkal kevesebbet.

A vállalat árfolyama tegnap közel 6 százalékot esett, ma 0,5 százalékkal van lentebb, idei teljesítménye pedig mínusz 50,5 százalék. A tegnapi esésben nem csak az alacsony számok, hanem a 787 Dreamlinerrel kapcsolatos gyártási problémák is szerepet játszanak amire még visszatérünk lentebb.

Jobban mennek a keskenytörzsű gépek

Ezek a számok természetesen mindkét légitársaságot tekintve alacsonyabbak a megszokottnál, hiszen ügyfeleiknek, a légitársaságoknak sem megy jól a különféle lezárások és korlátozások miatt. A kereslet különösen a szélestörzsű gépek iránt esett vissza, mint amilyen a Boeing 787 vagy az Airbus A350 is, elsősorban amiatt, mivel ezek a gépek nagyobbak és hosszabb távra használatosak, s ezeknek az utasforgalmát különösen érzékenyen érintették a koronavírus miatt hozott szigorú intézkedések.

A keresletet és igényeket jól mutatja, hogy például az Airbus honlapja szerint az augusztusban leszállított 39 gépből 35 a keskenytörzsű A320-as gépcsaládhoz tartozott.

Ez nagyjából egybevág és alátámasztja azt a megfigyelést, hogy a vírus alapvetően kevésbé érintette rosszul azokat a légitársaságokat, amelyek inkább rövid távon üzemelnek és ultra alacsony költségek mellett teszik mindezt.

A megrendeléseket tekintve az Airbus augusztus végéig 370 gépet adott el, de visszamondásokat is beleszámítva nettó 303-mat. Ha pedig csak augusztust tekintjük, akkor 1 darab gépet adtak el, de nem kaptak egyetlen visszamondást sem. Ezzel a teljes úgynevezett „backlog”, vagyis a már megrendelt és leszállításra váró gépek száma 7501 volt, amiből 6091 tartozott az A320 keskenytörzsű gépcsaládhoz.

A Boeing ezzel szemben csak 67 gépet adott el, de a visszamondások miatt az idei évet tekintve összességében 378-cal csökkent a megrendelések száma.

A teljes leszállítatlan gépállomány augusztus végén 5160-on állt a társaság honlapja szerint. A megrendelések többsége, 4162 gép, a Boeing 737-tel kapcsolatos, ami szintén keskenytörzsű gépcsalád.

A Boeingnek még fájhat a feje

Ezen felül a Boeingnek még akadtak további gondjai is, mivel még kedden figyelmeztetést adtak ki, hogy gyártási problémáik akadtak a 787 Dreamliner gépükkel kapcsolatban, ami miatt csúszásokra lehet számítani.

Az ügyben a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) is vizsgálódik, amely azt nyilatkozta, hogy:

Vizsgálatot folytatunk a Boeing 787 gépek gyártási hibáival kapcsolatban. A hivatal folyamatosan egyeztetésben van a Boeinggel

Egy közelebbről meg nem nevezett forrás szerint a vizsgálatok akár 900 gépet is érinthetnek. A Boeing továbbá jelezte, hogy a problémák nem jelentenek sürgős légbiztonsági veszélyt, azért persze hozzátették még, hogy jelenleg is elemzik a helyzetet, hogy szükséges-e bármilyen további teendő a már közlekedő gépekkel kapcsolatban.

Emellett egyébként szintén most augusztusban kapta a cég idei első 737 MAX megrendelését, de ez nyilván nem ellensúlyozta a tömeges visszamondások számát, ami 445-nél tart idén, ha beleszámítjuk azokat az ügyfeleket is, akik inkább egy másik modellre való csere mellett döntöttek inkább.

A szenvedő légitársaságok sem segítenek a helyzeten

Éppen a minap nyilatkozta a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary, hogy reményei szerint képesek lesznek valamilyen kompenzációban is megállapodni a még nem leszállított módosított 737 MAX gépekkel kapcsolatban a leszállítási késések miatt. A gépeket még a tavalyi légiszerencsétlenségeket követően állították parkolópályára világszerte, amíg a Boeing a szükséges módosításokat nem végzi el és biztosítja a gépek újbóli biztonságos közlekedését.

A légitársaság azt is bejelentette, hogy az éves utasforgalmának előrejelzését 50 millióra módosítja a júliusi 60 milliós becslésről, holott májusban még 80 millióval számoltak.

A vezérigazgató, Michael O’Leary szerint:

A 2020-as telet gyakorlatilag kihúzhatjuk a naptárból

A társaság árfolyama ma tegnapi szintje körül mozog, de idén már 20 százalékos mínuszban van.

Ezzel nincs egyedül az ír légitársaság, korábban már a Wizz Air is bejelentette, hogy csökkenő kapacitásokkal számol a következő hónapokban, 60 százalékos szinten a korábbi 80 helyett, de további vágások is elképzelhetőek. Tegnap pedig az easyJet jelentett be hasonlóan kapacitáscsökkentést és akkor még nem is beszéltünk a számos elbocsátásokkal kapcsolatos hírekről. Természetesen pedig a légitársaságok nehézségei közvetetten könnyen át tudnak ragadni a repülőgépgyártással foglalkozó Airbusra és Boeingre is alacsonyabb megrendelések és magasabb visszamondásokban lecsapódva.

(Reuters)

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images