Súlyos neurológiai tüneteket mutatott az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának tesztalanya

Egy ritka és súlyos gyulladásos gerincbetegség tüneteit mutatta az a nő az Egyesült Királyságban, aki miatt az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyár korábban felfüggesztette koronavírus elleni vakcinájának tesztelését - jelentette szerdán a Stat News.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az amerikai egészségügyi hírportál szerint a tesztalany felépülőben van, és valószínűleg még szerdán elhagyhatja a kórházat.

A The New York Times című amerikai lap korábban egy jól értesült forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az egészségügyi probléma gerincvelő-gyulladást takar, amelyet vírusfertőzés is okozhat.

A Stat News a szerdai nap folyamán arról számolt be, hogy biztonsági megfontolásokból felfüggesztették az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, miután az egyik tesztalanynál feltételezhetően súlyos egészségügyi probléma lépett fel.

A Financial Times című brit napilap szerdán az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának a tesztelését a jövő héten folytathatják.

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kidolgozott, koronavírus elleni védőoltást többek között az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában tesztelik.

Kedden kilenc amerikai és európai vakcinagyártó biztosított mindenkit arról, hogy betartja a biztonsági szabványokat. Az AstraZeneca, a Pfizer, a GlaxoSmithKline, a Johnson & Johnson, a Merck & Co, a Moderna, a Novavax, a Sanofi és a BioNTech elkötelezték magukat, hogy a vakcinafejlesztésben tiszteletben tartják a tudományos folyamat integritását, miután egyre több aggály merült fel, hogy az oltóanyag gyorsabb kifejlesztése érdekében politikai nyomásra a biztonsági előírások betartása esetleg csorbát szenvedhet. Mindenekelőtt Donald Trump amerikai elnök hangoztatja, hogy az év végéig, de lehet, hogy a november 3-ai elnökválasztásig meglesz az oltóanyag.

Címlapkép: Getty Images