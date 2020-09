Kiszáll az Opus a CIG Pannóniából?

Kissé titokzatos hangvételű, de jól kivehető tartalmú közleményben tudatta az Opus, hogy akár értékesítheti is a CIG Pannóniában meglévő 25%-os részesedését, tekintettel annak leánycége, a CIG EMABIT továbbra is fennálló olaszországi kockázataira.

Régóta zajlottak tárgyalások arról, hogy az Opus és a CIG Pannónia kölcsönösen kiszállna egymásból, értékesítve egymás részvényeit, erről azonban az életbiztosító előző menedzsmentje nem tudott megegyezni Mészáros Lőrincék érdekeltségével.

Az Opus mai közleménye alapján elképzelhető, hogy az általa delegált, és az augusztus 14-ei közgyűlésen megszavazott új vezetés ezt megteszi:

„korábbi kommunikációjának megfelelően elsődlegesen továbbra is stratégiájának megfelelően a fennálló és divíziókba sorolt vagyonelemek körében érdekelt, így a vagyonkezelés körébe tartozó CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben fennálló részesedése rendezésének (akár e részesedés értékesítése általi) igénye – figyelemmel a CIG Nyrt. 2020. 09. 09. napján megjelentetett közzétételére is – a továbbiakban is fennáll.” – közölték most.

A CIG Pannónia tegnapi közleménye a CIG EMABIT továbbra is fennálló olaszországi kockázataira utalt, vagyis az életbiztosító értékesítésére elképzelhető, hogy emiatt fog sort keríteni az Opus. A mai közlemény által hivatkozott tegnapi CIG-közlemény ugyanis így fogalmazott:

„a Társaság Igazgatósága felkérte a vezérigazgató-helyettest a Társaság 100% tulajdonában álló leányvállalat, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. olasz kárügyeinél változatlanul fennálló kockázatainak kezelésére, valamint a folyamatban lévő jogi ügyek stratégiájának módosítására.”

A CIG EMABIT tőkehelyzete egyébként rendeződött az MNB felszólítására, olaszországi kockázatai azonban, amelyek milliárdos nagyságrendű veszteséget okozta számára, részben továbbra is fennállnak:

