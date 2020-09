Korlátozásokat jelentett be az MNB, mit lép az OTP?

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

A Magyar Nemzeti Bank idén március 20-án intézett körlevelet a hazai pénzintézetekhez, amelyben az MNB többek között felszólította a bankokat és azok tulajdonosait, hogy szeptember végéig ne történjen osztalékjóváhagyás vagy -kifizetés. Az MNB most módosította a körlevelet, amiben többek között felszólítja a bankokat, hogy a korábbi, idén szeptember 30-ig érvényes osztalékkifizetési vagy jóváhagyási korlátozást hosszabbítsák meg 2021. január 1-jéig, továbbá a jegybank elvárja azt is, hogy a hitelintézetek 2021. január 1-ig tartózkodjanak a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlásoktól (a javadalmazási célból visszavásárolt saját részvény nem tartozik ebbe a körbe), továbbá mérlegeljék a – javadalmazási politikájuk részét képező – változó javadalmazási kifizetések korlátozását is ugyanezen időpontig. Az OTP az elmúlt hónapokban vásárolta saját részvényeit, és békeidőkben osztalékot is fizet, ezért megnéztük, hogyan hathatnak a bankra a korlátozások.