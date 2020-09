Meddig gyengül a forint, mi lesz a dollárral? - online előadás

Újra nagyobb gyengülésen ment át a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, ráadásul ez régiós összevetésben is szemmel látható volt. A nyári látványos dollárgyengülés és a nemesfémek szárnyalása az elmúlt hetekben alábbhagyott, de a piac nagyobb része a trend folytatódását várja. Ebből kifolyólag érdemes megnézni, hogy mi várhat ránk ősszel, valamint milyen jó beszállási pontokat lehet találni? Ha érdekel egy elemzéssel, ötletekkel teli előadás, akkor a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma neked szól.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A nagy nyári devizagyengülés jelentős tisztító hatást ért el, az euróval szembeni paritást váró elemzések eltűntek, és szinte mindenki módosította a várakozásokat, egyre magasabb EURUSD célárfolyamokat megjelölve. Ráadásul a monetáris és fiskális lépéseknek is köszönhetően szinte közmegegyezés van a jövőbeli folyamatokat illetően. Talán hasonló a vélekedés a nemesfémek piacán is, amelyek a legjobban teljesítő termékek között szerepelnek idén is, és újra slágertermék mind a kis-, mind a nagybefektetők körében. Persze az időtávok és a várakozások mindenkinél eltérőek, de szerencsére jóval aktívabbá vált a tőzsdének ez a része a korábbi évek alacsony volatilitása után.

Ha nem csak a hosszú távú folyamatok érdekelnek, hanem az is, hogy menet közben a kisebb-nagyobb árfolyamhullámokból hogyan tudsz nyereségre szert tenni, akkor elemző webináriumunkon profi trader előadónk segítségével egy közös elemzés, ötletelés során megkaphatod a válaszokat. Ráadásul saját kérdéseidet is felteheted az előadónak deviza- és árupiaci témában.

Az előadás tematikája:

A legfontosabb devizapárok elemzése, ötletelés

Az EURHUF és USDHUF aktualitásai

Olaj, arany, ezüst, földgáz, stb. elemzése, beszállási pontok azonosítása

Kérdezz-felelek szekció

További információ és regisztráció az online előadásra

Időpont: 2020. szeptember 10. 10:00 - 10:30

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.

Címlapkép forrása: Getty Images