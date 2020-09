Itt vannak a világ leggazdagabb családjai

Az elmúlt hónapok a világ leggazdagabbjainak vagyonát is megmozgatták, de a leggazdagabb családok elmondhatják magukról, hogy a koronavírus-válsággal együtt is nőtt a vagyonuk az elmúlt egy évben. A világ leggazdagabbjának, a Walton családnak a vagyona az elmúlt egy évben 25 milliárd dollárral nőtt, vagyis közel 2,9 millió dollárral óránként.

A leggazdagabbak Továbbra is a Walton család vezeti a leggazdagabb családok listáját, vagyonuk közel 215 milliárd dollár, teljes vagyonuk közel kétszer akkora, mint a listán második helyezett Mars család, és közel akkora, mint a lista 2. és 3. helyezettének összes vagyona. A 10-es listára jelenleg 41 milliárd dollárral, vagyis 12 380 milliárd forintnyi vagyonnal lehet felkerülni.

A 25 leggazdagabb család vállalatai közül a legtöbb, összesen 8 a fogyasztói szolgáltatások szektorban tevékenykedik, az ehhez a szektorhoz köthetp családi vagyon 514 milliárd dollár.

Az Ambani család

A világ ötödik legvagyonosabb családja az indiai Ambani família, a család 81,3 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik jelenleg.

Mukesh Ambani a Mumbai-i központtal rendelkező Reliance Industries vezérigazgatója - a leginkább energiával, textíliákkal, természetes energiaforrásokkal és telekommunikációval foglalkozó globális konglomerátum része a Fortune Global 500 legmagasabb bevétellel rendelkező vállalatokat tömörítő listájának, a cég a piaci értékeltsége alapján India legjelentősebb vállalata ma.

A 47 éve alapított céget éppen 47 százalékban birtokolja vezérigazgatóként Ambani, felesége és három gyermeke. Jelenleg közel 200 ezer munkavállalót foglalkoztat a Reliance világszerte.

Mukesh Ambani és családja, forrás: Prodip Guha/Getty Images

Az Al Saud dinasztia

A világ negyedik leggazdagabb családja a történelmi léptékben is jelentős Al Saud dinasztia jelenleg élő leszármazottjai, a család összesített nettó vagyona közel 95 milliárd dollár.

A szaúd-arábiai uralkodóházat 1720-ban alapították, trónra lépésükre 1744-ben került először sor. A családon belüli legjelentősebb pozíciót, azaz az ország királyának szerepét 2015 óta Salman bin Abdulaziz Al Saud tölti be, maga a család körülbelül 15 000 fős – a jelentősebb befolyás és vagyon azonban körülbelül 2000 fő kezében összpontosul.

A szaúdi kormány által kezelt befektetéseket a világ egyik legnagyobb független vagyonalapja, a Public Investment Fund (PIF) kezeli. Az alap közel 400 milliárd dollár értékű eszközzel rendelkezik jelenleg, portfóliójuk közel 200 befektetésből tevődik össze – ezekből 20 a szaúdi tőzsdén is elérhető. A főbb profilok közé tartozik például az építőipari szektor, a kommunikáció és a pénzügyi szektor.

Salman bin Abdulaziz Al Saud egy családi fotózáson, forrás: Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

A Koch família

A világ harmadik legvagyonosabb családja az amerikai Koch család, amelynek összesített nettó vagyona jelenleg 109,7 milliárd dollár.

A család nem csak arról híres, hogy Amerika második legnagyobb magánkézben lévő vállalatát – a Koch Industries-t - birtokolják, de a politikai színtéren is rendkívül aktívak; előszeretettel segítik a republikánus pártot, de a liberálisok irányában is sokat jótékonykodnak. David Koch még a liberális párt alelnökjelöltje is volt 1980-ban.

A Koch Industries egy kansasi székhellyel rendelkező multinacionális vállalat, a konglomerátum többek között az olaj- és gáziparban, a műanyagelőállításban, a nyersanyag-kereskedelemben is jelen van. A cégnek közel 120 ezer alkalmazottja van a világ 60 országában, az üzleti tevékenység felét bonyolítják az Egyesült Államokban.

A vállalatot 1940-ben alapította Fred C Koch, miután kifejlesztett egy innovatív nyersolajfinomító technológiát. A szakember 1967-es halála után négy fia között lett felosztva a cég, 1983-tól kezdve azonban már csak Charles és David Koch vitték tovább a családi vállalkozást, mindketten 42 százalékát tulajdonolva a Koch Industries-nak. 2019-es halála óta David Koch gyermekei között oszlik meg apjuk tulajdonrésze.

Charles Koch, a Koch Industries legnagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosa, forrás: 2011 MCT

A Mars család

A világ második leggazdagabb családja az amerikai Mars család, összesített vagyonuk jelenleg 120 milliárd dollár. A család tagjai tartózkodnak a médianyilvánosságtól, nagyon ritkán lehet velük készített interjút hallani.

Vagyonukat a nevüket is viselő, nemzetközi édességmanufaktúrának köszönhetik, de a virginiai központú Mars Inc. az édességek mellett más élelmiszereket és állateledelt is gyárt és értékesít.

A cég már 109 éve működik, jelenleg közel 100 ezer munkavállalót foglalkoztatnak világszerte, leghíresebb termékeik az itthon is közkedvelt Mars szelet, a Milky Way, az M&M, a Skittles, a Snickers vagy a Twix. Fontosabb állateledeleik a Pedigree, a Whiskas és a Nutro.

Jacqueline Mars unokái körében, forrás: Ron Sachs-Pool/Getty Images

És az első: a Walton család

A világ leggazdagabb családja az amerikai Walton család, a családtagok összesített nettó vagyona 215 milliárd dollár.

A három legjelentősebb, ma is élő családtag – Jim, Rob és Alice Walton – a Forbes leggazdagabb embereket számba vevő listáján rendre az első 20 név között szerepel. A család vagyonát a Walmartnak köszönheti, amit 1962-ben alapítottak az első híres Waltonok, Bud és Sam Walton.

Az arkansasi székhellyel rendelkező Walmart a világ legnagyobb nemzetközi kiskereskedelmi cége és árbevétele alapján a világ egyik legnagyobb vállalata, világszerte közel 2,2 millió embert foglalkoztat.

Rob, Alice és Jim Walton, forrás: Rick T. Wilking/Getty Images

(ZeroHedge)

Címlapkép: Rick T. Wilking/Getty Images