Mikortól lesznek igazán vonzóak a hazai és európai részvények? - online előadás

Gyengélkedő hazai részvények, eltérő sebességi fokozatban üzemelő európai részvények, a mindent elvakító amerikai tőzsde, ami most józanodik az augusztusi buli után. Minden mindennel összefügg, de a hazai kisbefektető ezek alapján is próbálják meglovagolni a rövid vagy hosszab távú árfolyammozgásokat. Bár legtöbben már nem csak a hazai terep, hanem akár a nyugat-európai piacok irányába is elcsábulnak a szélesebb termékpaletta miatt, de a cél közös: értelmezhető hozamot szeretne mindenki elérni, és ehhez szükség van elemzésre, ötletelésre. Ebben segít a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szeptember eleje óta korrekciót látni az amerikai börzéken, és ez érezteti a hatását Európában is. Habár az európai börzék is igyekeztek felvenni az amerikai tőzsdék ritmusát az elmúlt hónapokban, de ez leginkább csak a német piacnak sikerült, bár ott is elég szelektíven, máshol viszont eléggé vérszegényre sikeredett a talpra állás, mint ahogy a hazai tőzsdén is. Ettől függetlenül sok profi befektető kezdte el favorizálni az európai piacot a sok jó, de alulértékelt célpont miatt.

Itthon eddig a Richter vitte a hátán a piacot, de most itt is jött egy nagyobb megtorpanás, a Mol eddig is nagyon gyenge volt, az Otp pedig nyár eleje óta nem tudta felvenni a nemzetközi ritmust. Hogy mi sülhet ki mindebből az ősz folyamán? De ha nem csak hosszú távú folyamatok érdekelnek, hanem az is, hogy menet közben a kisebb-nagyobb árfolyamhullámokból hogyan tudsz nyereségre szert tenni, akkor elemző webináriumunkon profi trader előadónk segítségével egy közös elemzés, ötletelés során megkaphatod a válaszokat. Ráadásul saját kérdéseidet is felteheted az előadónak magyar és európai részvény témában.

Az előadás tematikája:

DAX és fontosabb európai tőzsdeindexek elemzése

Magyar blue chip és kisebb részvények elemzése, ötletelés

A meghatározó német és egyéb európai részvénysztorik

Kérdezz-felelek szekció

További információ és regisztráció az online előadásra

Időpont: 2020. szeptember 15. 18:00 - 18:40

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.

Címlapkép forrása: Getty Images