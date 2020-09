Mit tud a tech cég, amibe még a technofób Warren Buffett is beszáll?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A felhőalapú adatszolgáltatással foglalkozó Snowflake, amely éppen tőzsdére készül, már két nagyágyút is maga mögött tudhat, mivel a Berkshire Hathaway és a Salesforce is csatlakozott a cég befektetőihez. Na de mit tud ez a Snowflake, ami még a híresen technofób Warren Buffet-et is meggyőzte, aki saját bevallása szerint életében egyetlen e-mailt küldött el még 2013-ban a Microsoft egy ügyvezetőjének és 2020-ig egy Nokia márkájú butatelefont használt?