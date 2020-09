Új chipgyártó óriáscég születik, alaposan átalakul az iparág

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Nvidia megegyezett a Softbankkal, hogy egy akár 40 milliárd dollárt is elérő üzlet keretében megveszik a japán óriáscégtől a brit chipgyártó leányvállalatukat, az Arm Holdingsot, ami főleg okostelefonokhoz tervez chipeket. Mindennek komoly hatása lehet a chipgyártás piacára is, ha zöld utat kap a megállapodás a szabályozóktól is.