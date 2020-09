A 4iG új vállalatirányítási szabványt vezet be

A 4iG Nyrt. az Ernst & Young-gal (EY) együttműködve Magyarországon az elsők között hajtja végre az ISO 37001 vállalatirányítási szabvány bevezetéséhez szükséges átvilágítási és igazolási folyamatokat - olvasható a társaság közleményében.

A több mint 80 szakértő, 44 tagország és olyan nemzetközi szervezetek, mint a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), és a Transparency International részvételével kidolgozott szabvány célja, hogy biztosítsa a kétes üzleti gyakorlatok megelőzését, azonosítását és kezelését a vállalati értéklánc minden szegmensében. A Magyar Szabványügyi Testület 2016-ban az EY közreműködésével honosította a rendszerszabványt, amelynek alkalmazására biztattak minden olyan vállalatot, amely a legmagasabb üzleti sztenderdek betartásával szeretné folytatni a működését.

Az ISO 37001 tanúsítvány megszerzésével a 4iG a szabványnak való legmagasabb szintű megfelelés mellett a vállalati kultúra fejlesztését, az etikai és üzleti értékek gyakorlati működésbe való átültetését is szeretné megvalósítani. Ennek elérésével a társaság részvényesei, partnerei, valamint a felügyeleti szervek és hatóságok is biztosak lehetnek abban, hogy a társaság működése során alkalmazott gyakorlatokkal csökkenek az üzletmenetet és a reputációt érintő kockázatok is.

A társaságnál jelenleg alkalmazott Etikai és Üzleti Magatartási Kódex és compliance-rendszer az összes munkatársat kötelezi arra, hogy a kódexben foglaltaknak megfelelően végezze feladatait. Az ISO 37001 tanúsítvány megszerzésével a vállalat ezt a kódexet kívánja tovább erősíteni, amellett, hogy az igazgatóság által elvárt magasabb szintű szabványoknak is megfeleljen.

A vállalat minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy 2020 végéig megszerezze az ISO 37001 tanúsítványt – amennyiben ez sikerül, a 4iG az első olyan vállalatok között lesz Magyarországon, amelyek összehangolták a működésüket az MSZ EN ISO 37001:2019 szabvánnyal, ezáltal is biztosítva a teljes vállalati értékláncban a transzparenciát és integritást.