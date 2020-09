Itt vannak az Apple új készülékei

Nagy meglepetéssel nem szolgált mai bemutatóján az Apple, ahogy arról már beharangozónkban a pletykák alapján írtunk, az Apple új okosórákat, köztük a Watch 6-os szériáját, új iPad-eket, köztük az iPad Air-t mutatta ma be.

Az már az esemény előtti pletykák alapján körvonalazódott, hogy a mai bemutatón nem lesz szó az új Iphone-okról, azt viszont tudtuk, hogy több készüléket, köztük okosórákat és táblagépeket mutat majd be az Apple, és így is lett, igazán nagy durranás nélkül, nagyjából a korábbi készülékek és szoftverek továbbfejlesztéséről számolt be ma az Apple.

Az esemény sztárja az Apple Watch 6-os szériája volt, amelynek különlegessége, hogy más konkurens termékekhez hasonlóan most már az Apple okosórája is képes a vér oxigénszintjének monitorozására, és amennyiben nem megfelelő értéket mér, figyelmezteti erre a felhasználót. Egyébként az óra külseje megegyezik az előző generációk, a 4-es és az 5-ös széria dizájnjával, csak új színekben is kapható az óra. A készülék új, gyorsabb chipet és új kezelőfelületeket is kapott. Az Apple egy olcsóbb változatot is bemutatott, ami a Watch SE nevet kapta, ez régebbi processzort és egyszerűbb szolgáltatásokat kapott, cserébe olcsóbb.

Megérkezett az új iPad Air, amelynek a 10,9 colos kijelzője a készülék szinte teljes felületét beborítja, káva szinte alig maradt, így a home gombnak is mennie kellett, a Touch ID a készülék tetején található gombba költözött. A tablet megkapta az A14-es bionikus chipet, továbbfejlesztett kamerával és hangszórókkal látták el.

Bemutatták az új iPad-et is, amely egy régebbi chipet, az A12-est kapta, és a dizájnja sem annyira szexi, mint az iPad Air-é, cserébe viszont olcsóbb is.

Az Apple a One márkanév alatt vonja össze előfizetéses szolgáltatásait, a felhasználók havonta akár 14,95 dollárért több szolgáltatáshoz is hozzájutnak, ebben a csomagban benne van az Apple Music, az Apple TV+, az Apple Arcade és 50 GB tárhely az iCloud-on, de van drágább csomag is, havonta 19,95 dollárért egy egész család használhatja a szolgáltatásokat, és 200 GB tárhelyet is kapnak, a Premier csomagban pedig a most bemutatott Fitness+ szolgáltatás is benne van, és 2TB hely a felhőben. A Premier szolgáltatással akár 25 dollár is megspórolható havonta ahhoz képest, mint ha minden szolgáltatást külön-külön választanánk.

Az Apple árfolyama a bemutató kezdetén még vaskosabb pluszban állt, az eseményt követően azonban elindult a profitrealizálás, ezzel együtt is a tegnapi 3 százalék emelkedés után ma 0,4 százalék pluszban áll az árfolyam, amely idén már 57 százalékkal került feljebb.

