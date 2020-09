Változhat a bonus-malus rendszer

Panaszt nyújtott be a Magyar Autóklub az alapvető jogok biztosához a bonus-malus rendszerhez kapcsolódó károkozói pótdíj felszámításával összefüggésben, a biztos pedig helyt adott a panasznak, ezért a vonatkozó NGM-rendelet módosítását kérte - írja az Index

Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa úgy látja, hogy a szabályozás teljes egészében a biztosítók döntésére bízza a kártörténeti adatok felhasználásának kérdését, emiatt pedig a biztosítói díjmegállapítási rendszert önkényesnek látja. Hozzátették viszont: a károkozói pótdíj általánosságban nem kifogásolható.

Az ombudsman megállapította, hogy a szabályozás nincs tekintettel sem a biztosítók díjmegállapításban fennálló gazdasági érdekeltségére, sem pedig a fogyasztók érdekeinek védelmére.

Az alapvető jogok biztosa szerint a gépjármű-felelősségbiztosításra (kgfb) vonatkozó rendeleti szabályozás sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság elvét is. Visszásnak látják a túlzott mértékű károkozói pótdíj alkalmazását is, amely a kockázat alapú díjkalkulációt, tehát magát a bonus-malus rendszert veszi semmibe, amely esetenként akár 150%-os díjnövekedést is okozhat.

Kozma Ákos a jelentésében felkérte a pénzügyminisztert, hogy fontolja meg a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló NGM-rendelet módosítását. Emellett felkérte a Magyar Biztosítók Szövetségének elnökét is, hogy juttassa el a jelentést a magyar biztosítókhoz.

