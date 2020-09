Az AutoWallis lehet az Opel importőre Magyarországon is

Három régiós ország után Magyarországon is az AutoWallist választotta az Opel márka importőrének a meghatározó német autógyár, ezzel a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat tovább növelheti az eladott új gépjárművek számát és árbevételét, mellyel újabb jelentős lépéssel kerül közelebb stratégiai céljainak megvalósításához.

Magyarországon is az AutoWallis leányvállalatát, a Wallis Automotive Europe (WAE) Kft-t választotta az Opel márka importőrének a német autógyártó, miután júliusban már Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában is hasonlóképpen döntött. A másik három országhoz hasonlóan hazánkban is a versenyhatósági engedély megszerzése szükséges a tranzakció zárásához, melyet követően a WAE az összes érintett ország importőri tevékenységhez kapcsolódó munkavállalót átveszi.

A magyar piac stratégiai jelentőségét és méretét jól mutatja, hogy 2019-ben mintegy 12 500 darab új Opel személyautót és kisteherutót értékesítettek (a másik három országban összesen 11 700 darabot).

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a csoport történetében az egyik legjelentősebb mérföldkőnek nevezte az Opellel immáron négy országra kiterjedő importőri együttműködést. Elmondta, hogy az érintett országokban tavaly összesen 24 ezer darabot adtak el a márkából, így várhatóan már 2021-ben jelentős bővülést mutathat az AutoWallis csoport tagjai által értékesített járművek száma. A 15 autómárkát forgalmazó vállalat ezzel újabb jelentős lépéssel kerül közelebb ahhoz, hogy megvalósítsa stratégiájában kitűzött céljait, így megduplázza árbevételét, és 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon.

Andrew Prest, a WAE ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy az Opellel kötött, immáron négy országra kiterjedő megállapodás azt mutatja, hogy a vállalat komoly partnere a világ legnagyobb autómárkáinak. Az Opel óriási tiszteletnek örvend Magyarországon, amit jól mutat az is, hogy a hazai utakon nagyjából minden hetedik autón a jól ismert villámot körülölelő kört ábrázoló embléma található.

Ezzel a megállapodással az AutoWallis tovább halad a dinamikus növekedés útján, miután csak idén ez már a hatodik jelentős üzletfejlesztése, illetve akvizíciója a csoportnak itthon és a régióban.

Az érintett üzletfejlesztések, akvizíciók:

a legnagyobb magyar Opel és KIA kereskedés megszerzése;

a Jaguar és Land Rover modellek magyarországi forgalmazásának megkezdése;

a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedés tervezett átvétele;

részesedésszerzés a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozíciójú, hét jelentős autómárkát értékesítő és szervizelő Iniciál Autóházban;

Opel importőri jog megszerzése Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában.

Az AutoWallis árfolyama ma 1,1 százalékkal került lejjebb, míg idén 18,3 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde