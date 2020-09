Elszakadtunk a világtól, alaposan megütötték a magyar tőzsdét

A BUX alaposan lemaradt idén a világ vezető részvényindexeitől a március közepe óta tartó raliban, a gyenge teljesítmény mögött elsősorban a magyar blue chipek rossz teljesítménye húzódik meg. Megnéztük az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom grafikonjait, hogy mi történt és mire számíthatunk tőlük a közeljövőben.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A világ vezető részvényindexei raliznak, a BUX nagyon lemaradt

Miközben a világ vezető részvényindexei az elmúlt hónapokban hatalmas ralin vannak túl, visszatekintve persze a márciusi esés kimondottan brutális volt, de azóta már újabb és újabb csúcsokat döntenek a részvényindexek. Erre jó példa az S&P 500, amely a koronavírus ellenére új csúcsra tudott emelkedni.

A magyar tőzsde viszont abszolút lemaradó, a BUX index teljesen más pályát járt be, mint a vezető amerikai vagy nyugat-európai indexek, ami egyértelműen a hazai blue chipek rossz teljesítményének tudható be. Miközben az S&P 500 értéke idén 6 százalékot emelkedett, a BUX értéke 26 százalékot esett.

Megnéztük hogyan fest a hazai blue chipek grafikonja, és mire figyeljenek a befektetők.

OTP

Az OTP árfolyama idén február közepén még 15 700 forint fölött állt, onnan jött a koronavírus-válság miatti zuhanás. Értékének szinte pontosan felét veszítette el április 21-ig, vagyis két hónap alatt lefeleződött az OTP. Onnan a világ tőzsdéinek ralijával párhuzamosan az OTP is emelkedett , de míg a rali az amerikai tőzsdéken még mindig tart, az OTP emelkedése június közepén kifulladt, addigra történt meg a március közepén a grafikonon hagyott résnek a betöltése, amiről többször is írtunk.

Június közepe óta egy csökkenő trendcsatornában halad az OTP árfolyama, amelynek a felső és alsó szélét is többször érintette már az árfolyam, legutóbb a felső szélét ezen a héten hétfőn, azóta viszont újra meredeken esik az árfolyam. A következő napokban egy nagyon fontos zónába érkezhet meg az árfolyam, pontos szintet nem könnyű mondani, de az elmúlt hónapok támasz- és ellenállás szintjei alapján 9 900 és 10 150 forint közötti sáv rajzolódik ki. Az, hogy ez a sáv megtartja-e az árfolyamot, kritikus lesz az OTP árfolyamának alakulása szempontjából. A trend most egyértelműen lefelé van.

Amennyiben ez a sáv elesik, akkor tovább folytatódhat az esés és ebben az esetben a csökkenő trendcsatorna alsó szélét érdemes figyelni, ami 9500 forint körül húzódik.

Ahhoz, hogy a grafikon újra jól nézzen ki vételi szempontból, az árfolyamnak a csökkenő trendcsatornából fölfelé kellene kitörnie.

Mol

A Molban a március közepi mélypontot követő ralinak a vége már április közepén eljött, azóta a Mol árfolyama is csökkenő trendcsatornában halad, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy elérje a március közepi mélypontot, ami közel 1 500 forintnál található. Kapaszkodót esetleg az adhat, hogy az OTP-hez hasonlóan a Mol chartján is kialakult még március közepén egy rés, aminek a betöltése mostanra megtörtént, a grafikon azonban továbbra is rosszul néz ki, a csökkenő trendcsatornában fölfelé történő kitörés hozhatna tartós fordulatot.

Richter

A Richter grafikonja egészen szeptember a múlthét elejéig nagyon jól nézett ki, az árfolyam egymás után döntötte a rekordokat, a múlthéten azonban markáns lefordulás kezdődött, amivel együtt is továbbra sem sérült az emelkedő trend. Az előző két lokális mélypont, a március közepi és a július végi összekötésével egy trendvonalat rajzolhatunk a Richter grafikonjára, első körben ez nyújthat támaszt nagyjából 6 500 forint környékén az árfolyamnak.

Ez a 6500 forint körüli szint a múltban több alkalommal támaszként szolgált.

Amennyiben az elesik, a következő izgalmas szint az a 6 130 forint körüli szint lesz, ami idén januárban, idén február végén és július végén is támaszt nyújtott az árfolyamnak.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom is nagyon hasonlóan viselkedik a Molhoz és az OTP-hez. Itt is azt látjuk, hogy a február-márciusi esésnek a felét sikerült visszaemelkednie az árfolyamnak, de május vége óta már a Magyar Telekom árfolyama is csökkenő trendcsatornában halad és már csak 8 százalékkal áll magasabban, mint a márciusi mélypont.

A Magyar Telekom grafikonján is a csökkenő trendcsatornából felfelé való kitörés hozhatna tartós fordulatot. Abban az esetben a 387 forint körüli szintet érdemes majd figyelni, lefelé pedig a márciusi mélypontokhoz közeli 335-340 forint közötti zóna lehet érdekes.

Címlapkép: Jesse Wild/Digital Camera Magazine/Future via Getty Images