Itt a járvány következő hulláma, mutatunk egy izgalmas befektetést, ami most jól teljesíthet

A Walmart a koronavírus-járvány egyik nyertesének is mondható, a vállalat nem csak hogy rezisztensen viselte az elmúlt hónapokat, de bevételei az első és a második negyedévben is átlag felett nőttek, az e-kereskedelmi bevételek felrobbantak, ezt pedig a befektetők is értékelik, a cég részvényárfolyama idén már 15 százalékot emelkedett, az elemzők optimisták a cég részvényeire. Megnéztük, mi a sztori a világ legnagyobb bevételű vállalatában.