Itt a tőzsde új sztárja, egy nap alatt közel 170 százalékot ment

A Warren Buffett által is támogatott újonnan tőzsdére lépő Snowflake egészen elképesztő első kereskedési napot produkált. Néhány napja még arról folytak a találgatások, hogy 75 vagy 85 dollár lesz-e a kibocsátási ár, ami aztán a hét elejére már 120 dollárra ugrott, és a tőzsdén már 245 dolláros nyitóárral debütált a papír.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Néhány napja már mi is írtunk egy részletes elemzést a Snowflakkel kapcsolatban, ami alapvetően felhőalapú adatszolgáltatással foglalkozik és jelen pillanatban megőrülnek érte a befektetők. A rajongás nem véletlen, hiszen hatalmas potenciállal rendelkezik a cég, és felkeltette olyan híres befektetők figyelmét is, mint amilyen Warren Buffett. A tőzsdeguru mellett pedig a szintén felhőalapú szoftverekben utazó Salesforce is beszállt a befektetésbe a korábbi kockázati tőkealapok és az alapítók mellett.

Egészen pár nappal ezelőttig még arról folytak a találgatások, hogy vajon 75 vagy 85 dolláros áron történik-e meg a részvények elsődleges értékesítése a befektetők felé.

Olyan nagy volt azonban az érdeklődés, hogy végül a papírok kibocsátási ára 120 dollár lett, ami 1,5-szerese az előzetes becsléseknek.

Ez már akkor azt jelentette, hogy a vállalat értéke 40 milliárd dollár körül alakulhat teljesen felhígított feltételek mellett (ha minden részvényopciót is lehívnának).

Ez azonban csak a kezdet volt, a papírok a kereskedési nap kezdetén máris 245 dolláron debütáltak annyira nagy volt az érdeklődés a befektetők részéről, tehát a kibocsátási ár 2-szeresén kezdtek el a részvényekkel kereskedni.

A részvényárfolyam napközben elérte a 319 dolláros árat is, ami egészen elképesztő, ez a kibocsátási ár közel 2,7-szerese.

A napot végül jóval lejjebb, 253 dolláron zárták a papírok, tehát akik már csak a tőzsdén jutottak hozzá nem sokat kereshettek vele ellenben azokkal, akik kibocsátáskor vették meg, mint tette azt Warren Buffett vagy a Salesforce.

A vállalat értékét tehát a befektetők így 70 milliárd dollárra becsülik egyelőre, amivel a cég máris a világ legértékesebb szoftvercége lett, a debütálás pillanatát tekintve.

A vállalat a részvények kibocsátásával 3,4 milliárd dollár tőkét vont be működéséhez a 120 dolláros kibocsátási árfolyam mellett, ami még a befektetési bankokat is meglepte. Jelenlegi piaci kapitalizációja mellett a vállalat értékesebb, mint a Spotify és duplája a Twitterének például.

A vállalatnak egyébként még sohasem volt nyereséges adózott eredménye, de árbevételei meredeken nőttek az elmúlt időszakban, 100 százalék felett éves szinten.

Címlapkép: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images