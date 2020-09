Megvette Száraz István a Culinarist

Száraz István cége, a Dry Import vásárolta meg a tavaly 2,5 milliárdos nettó árbevételű Culinaris Kft.-t.

A Forbes számolt be arról, hogy médiaérdekeltségei (pl. We Love Balaton, We Love Budapest, Origo) eladása és új ingatlanbefektetései után az ismert prémium delikátbolt-hálózatot vásárolta meg az MNB kommunikációjában is 3 milliárd forint értékben részt vevő befektető.

Száraz István így már újabb gasztroérdekeltséggel rendelkezik amellett, hogy belvárosi éttermei (például Macesz Huszár) vannak és prémium borokkal is foglalkozik, de IT-cégekben és startupokban is vannak befeketései. Alapkezelője, a Quartz egyik alapja, az Uncia az MKB Bankba is bevásárolta magát korábban.

Az Opten adatai szerint a Culinaris Kft. 2019-ben 2,451 milliárd forintos nettó árbevétellel és 161 millió forintos adózás előtti eredménnyel rendelkezett.

