Nagyot zakózott tegnap a Nikola, itt van, hogy mit gondolnak a Wall Street elemzői a vállalat kilátásairól

Az elektromos teherautók gyártását tervező Nikola alapító-ügyvezetője nagy meglepetésre azonnali hatállyal lemondott és távozott a vállalat éléről tegnap. A bejelentést követően megütötték a Nikola részvényeit, melyek sokáig 30 százalékos mínusz körül is álltak, míg a nap végén 20 százalékkal lejjebb állapodtak meg végül. A Wall Street elemzői latolgatták ezt követően, hogy merre tovább.

Trevor Milton lemondása nagyjából másfél héttel azt követően történt, hogy a shortolásra szakosodott Hindenburg azzal vádolta meg az elektromos teherautók gyártását tervező céget, hogy az igazából hazugságokra lett felépítve és közel sem tartanak ott, amit a nyilvánosság előtt próbálnak mutatni. Az ügyben pedig vizsgálódik az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet és az Igazságügyi Minisztérium is.

A Nikolát követő 5 elemző közül hárman tartásra ajánlják a részvényeket, míg ketten továbbra is vételi ajánlást adnak. Az átlagos célárfolyam pedig 43 dollár, ami mintegy 55 százalékkal van a mostani árfolyam felett.

JPMorgan: Paul Coster elemző megtartotta a felülsúlyozásra történő ajánlását, de a célárfolyamot 45-ről 41 dollárra csökkentette a kockázatok emelkedése miatt. Az elemző azt is hozzátette, hogy:

Trevor Milton lemondása érzékenyen érinthet egyes ügyfélkapcsolatokat és a munkamorál is törékeny a cégnél, pont akkor, amikor a munkateher és a verseny is fokozódik.

Cowen: az elemzőház szintén tartotta vételi ajánlását, de ők egy jóval magasabb 79 dolláros célárfolyamot tartottak meg, amivel ők a legoptimistábbak. Jeffrey Osborne elemző szerint:

Remélhetőleg ezzel a lépéssel minimálisra sikerül csökkenteni a drámát és a következő hetekben és hónapokban a cég az elektromos teherautók fejlesztéseire tudnak figyelni, illetve a GM-mel közös munkájukra.

Az elemző ugyanakkor kritikus volt az alapító fokozott Twitter és Instagram használatával kapcsolatban, amin keresztül a vállalat kritikusaival kommunikált. Így a lemondását és a helyére érkező Stephen Girsky, volt GM ügyvezető kinevezését igazából pozitívnak látják.

Wedbush: Dan Ives elemző a vállalatot inkább tartásra ajánlja vétel helyett, de a megjelölt célárfolyama még így is 45 dollár. Az elemző Trevor Milton lemondását sokkolónak tartja és azt is írta, hogy:

Trevor lemondását a Wall Street egy igazi gyomrosnak tekinti rövid távon, mivel az alapítónak fontos szerepe volt a vállalati vízió és stratégia szempontjából.

És ehhez azt is hozzátette még, hogy:

Innentől kezdve a tervek kivitelezésen lesz a hangsúly, illetve a GM-mel kötött partneri megállapodáson.

Az alapító egyébként távozási megállapodása keretében fel kell, hogy adjon 4,9 millió korlátozott részvényt és egy kétéves 20 millió dollár értékű tanácsadói megbízást, ugyanakkor:

Trevor Milton megtarthat másik 91,6 millió részvényt, aminek az értéke tegnapi záróárfolyammal számolva is mintegy 2,5 milliárd dollár.

A vállalat ügyeibe pedig legalább a következő 3 évben nem szólhat bele és a közösségi portálokon keresztül sem nyilatkozhat a Nikolával kapcsolatban jogi felhatalmazás nélkül.

A Nikola árfolyama tegnap közel 20 százalékot esett, de idén még így is 167 százalékos pluszban áll. Az amerikai piacnyitás előtt 1,5 százalékkal van lejjebb a részvény, miután időközben a Deutsche Bank elemzői is levágták a célárfolyamot 29-re a korábbi 50 dollárról, de továbbra is tartásra javasolják.

