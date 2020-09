Vízválasztó lehet a szeptember - Véget érhet az őrült rali?

A világ tőzsdéi az elmúlt napokban látványosan szembementek a már március óta szinte töretlen bikapiaci trenddel. Közel járunk az amerikai indexeknél azokhoz a szintekhez, ahonnan lefelé mozdulva medvepiacba fordulhatnak a tőzsdék, és az elmúlt évek legjelentősebb szeptemberi eladási hullámát élhetjük át ezáltal. A történelmi teljesítményt leszámítva is rengeteg aggasztó eseményt áraznak a befektetők.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A történelem nem hazudik, de egyéb tényezők is vannak

Történelmi kontextusból nézve nem meglepő, hogy pont most, szeptemberben jött el a bikapiac lendületét megtörő pillanat, az ősz első hónapja ugyanis 1950 óta átlagosan a legrosszabbul teljesítő hónap volt a tőzsdék világában.

A 30 legjelentősebb amerikai vállalatot tömörítő Dow Index átlagosan 1 százalékot esett szeptemberben az elmúlt 124 év átlagát tekintve, míg az összes többi hónap átlaga 0,7 százalékos emelkedést mutat.

Ugyancsak átlagosan 1 százalékot esett az elmúlt 82 évben az 500 legnagyobb piaci kapitalizációjú céget magába foglaló S&P 500 Index, míg a tech-túlsúlyos Nasdaq Index fél százalékos átlagos esést produkált az elmúlt 82 év szeptembereiben.

A történelmi felütésen túl természetesen konkrét eseményekkel és félelmekkel is magyarázható az egyre rosszabb tőkepiaci hangulat.

Egyre több befektető találja túlértékeltnek az eddigi tőzsdei szárnyalást vezető vállalatok részvényeit, de ideges befektetői magatartásra ad okot a következő gazdaságsegítő stimulus késlekedése és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság is.

Az elképesztően szoros elnökválasztási verseny is újabb szintre lépett a legfelsőbb bíróság új tagjának kinevezése körüli viták miatt, illetve (a TikTok ügye miatt) a Kínával való egyre feszültebb viszony miatt is egyre nagyobb a bizonytalanság a befektetőknél. A koronavírus második hulláma okán továbbá jelentős európai gazdaságok zárhatnak be, ez a körülmény is fokozza a feszült tőkepiaci hangulatot.

Fontos szintek közelében a vezető amerikai indexek

A szélesebb amerikai piac helyzetét reprezentáló S&P 500 Index 1,16 százalékot esett tegnap, megközelítve a 3222,76 pontos értéket, ami a szeptember 2-i csúcstól mérve 10 százalékos esést jelentene. Egy 10 százalékos esés a nemrégiben elért csúcstól definíció szerint korrekciót jelentene az index esetében, kérdéses, hogy a napokban elérjük-e ezt a szintet. A szeptember eleji csúcshoz képest jelenleg 8,84 százalékkal van lejjebb az index értéke, ilyen mértékű mélyrepülést utoljára 2002-ben produkált az S&P 500.

A Dow Index értéke tegnap 1,84 százalékkal csökkent, a havi visszaesés mértéke jelenleg 5,3 százalék - ezt a negatív teljesítményt utoljára 2011-ben sikerült alulmúlnia az indexnek.

A technológiai vállalatok papírjaival túlsúlyos Nasdaq Composite Index 0,1 százalékos csökkenésével nem teljesített rosszul tegnap, a szeptember eleji eladási hullám azonban ezt az indexet érintette a leginkább.

Jelenlegi értékével számolva a Nasdaq 9,7 százalékot esett a hónapban, ezzel az eséssel a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idejét idézi az index.

Természetesen akad remény is az előttünk álló időszakra nézve, többek között egy esetleges koronavírus vakcina tömeges forgalomba hozatalának elkezdése jelentősen javíthatna a befektetői hangulaton. Jelenleg a vezető amerikai börzék határidős indexei mind pozitív tartományban mozognak, így jó eséllyel jobb hangulatban indulhat ma a kereskedés, mint tegnap.

(MarketWatch)

Címlapkép: Peter Juelich/Bloomberg via Getty Images