Ezeket az osztalékrészvényeket nem szabad kihagyni a Wall Street legjobb elemzői szerint

Az elmúlt hetekben alaposan megnőtt a volatilitás a tőzsdéken, a ralit eddig vezető részvények árfolyama nagyot esett, a járványhelyzettel, az esetleges korlátozásokkal, a fiskális és monetáris stimulusokkal kapcsolatban jelentősen nőtt a bizonytalanság. Ebben a környezetben felértékelődik az osztalékpapírok szerepe, ezek közül a legvonzóbbakat gyűjtötték össze a Wall Street legjobb elemzői.

TC Energy

A TC Energynek elsősorban földgázvezeték, olajvezeték, áramgenerátor, és földgáztároló eszközei vannak. A vállalat több mint 92,6 ezer kilométernyi gázvezetékkel, 4,9 ezer kilométernyi olajvezetékkel, és 650 milliárd köblábas gáztárolóval rendelkezik, valamint 4 000 megawattos áramgenerátor kapacitással.

A részvény 5,3 százalékos osztalékhozammal rendelkezik, a következő negyedéves kifizetés 0,604 dollár lesz. Élőre tekintve, a cég jövőre 8-10 százalékos osztaléknövekedést vár, onnantól pedig 5-7 százalékkal nőhetnek a kifizetések éves szinten. Februárban egyébként 8 százalékkal emelte meg az osztalékot a társaság, ami így részvényenként 3,24 dollár éves szinten.

Arra számítunk, hogy a TC Energy felülteljesítő lesz az általunk követett más energiainfrastruktúra cégekkel szemben

– mondta az RBC elemzője.

A nagyobb növekedési kezdeményezéseket (mint a Keystone XL) leszámítva a TC Energy továbbra is bízik abban, hogy a profitját 5-7 százalékkal tudja növelni éves szinten, hozzávetőlegesen évi 5 milliárd dolláros tőkebefektetés mellett.

Ehhez hozzá jön, hogy a részvény jelenleg 20-25 százalékkal alacsonyabb értékeltségen forog P/E szerint, mint a prémium értékeltségű kanadai közmű papírok.

Összességében a TC Energy a közelmúltban 3 vételi ajánlást is kapott a Wall Street-i sztárelemzőktől, és mindössze egy tartási ajánlást, a célárak átlaga 56 dollár, amely 8,5 százalékkal alacsonyabb, mint az árfolyam keddi záróértéke.

Johnson & Johnson

Az egészségügyi óriáscég mostanában a koronavírus vakcina fejlesztés kapcsán került a reflektorfénybe, azonban az osztaléka miatt is érdemes lehet egy pillantást vetni rá. A cég negyedévente 1,01 dolláros osztalékot fizet, az osztalékhozam 2,8 százalékos, az osztalék mértékét pedig már 58 éve folyamatosan emelik.

Legutóbb áprilisban jelentette be a cég, hogy 6,3 százalékkal emeli meg a negyedéves osztalékát, a vállalata vezére pedig kiemelte a társaság erős pénzügyi helyzetét, és az igazgatóság bizalmát a cég jövőjében.

A Credit Suisse elemzője, Matt Miksic vételre ajánlja a részvényt, 163 dolláros célár mellett. Az elemző szerint a JNJ készítményeit kevésbé érintett a koronavírus, mint az orvosi eszközök üzletágakat. Ez vonzóvá teszi az részvényt azoknak a befektetőknek, akik aggódnak a koronavírus fertőzésszám lehetséges megugrásától és annak hatásától a választható műtéti trendekre.

A szakember szerint a JNJ üzleti tevékenysége a harmadik negyedévben megegyezik a várttal, közben pedig a folyik a cég koronavírus vakcinájának harmadik fázisú tesztelése.

Az elemzői konszenzus „erős vételt” ajánl a részvényre, az elemzői célárak átlaga 167 dollár, ami 15,8 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az árfolyam idén 1,1 százalékkal került lejjebb.

Broadcom

A félvezető gyártó Broadcom is kiváló osztalékrészvény, negyedévente 3,25 dolláros osztalékot fizet részvényenként, az osztalékhozam 3,6 százalékos, éves szinten 13 dollár osztalékot fizet részvényenként, emellett az elmúlt 9 évben folyamatosan emelték az osztalékot.

A Mizuho Securities elemzője, Vijay Rakesh elmondta, hogy a Broadcom továbbra is jól pozícionált, kedvező a cégnek az 5G trend, a szoftver M&A, és az erős szabad cashflow, az osztalék pedig közel 14 dollárra emelkedhet év végéig, és a Covid-19 negatív hatásai kezdenek alábbhagyni.

Rakesh a célárát 350 dollárról 390 dollárra emelte, miután a cég vártnál erősebb negyedéves számokat publikált, köszönhetően a megnövekedett keresletnek az adatközpont-, és telekom szolgáltatók részéről. Előretekintve a Broadcom a konszenzust meghaladó eredményszer számít a harmadik negyedévben (6,4 milliárd dollár vs. 6,2 milliárd dollár).

Edward Snyder, a Charter Equity elemzője megjegyezte, hogy jelentős bevétel növekedésre lehet számítani a cég Wireless üzletágában, az októberig tartó negyedévben. Az elemző szerint többek között a generációváltással, és a WiFi 6 termékekkel egy több negyedéves fejlődési ciklus indult el.

Az elmúlt három hónapban a Broadcomot követő 24 legjobban teljesítő elemző közül 21-en vételre ajánlják a részvényt. Az elemzői célárak átlaga 405 dollár, ami 16,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az árfolyam egyébként 14,5 százalékos pluszban van idén.

Home Depot

A Home Depot 1,5 dolláros osztalékot fizet negyedévente, az osztalékhozam 2,2 százalékos. Legutoljára szeptember 17-én fizetett osztalékot a cég, ami már 134. egymást követő negyedév volt, amikor a cég fizetett osztalékot.

Nemrégiben a Wells Fargo elemzője, Zachary Fadem megismételte a vételi ajánlását a részvényre 310 dolláros célár mellett, miután cég második negyedéves gyorsjelentése túlszárnyalta még a megemelt várakozásokat is. A Home Depot több soron rekord negyedévet zárt, köszönhetően megnövekedett keresletnek és a stay-at-home életmódnak. A leginkább lenyűgöző a társaság az online értékesítése volt, amely több mint 100 százalékkal ugrott meg a tavalyihoz képest. Az elemző a következő negyedévre is erős számokat vár, 2020/2021-es pénzügyi évekre is megemelte az EPS várakozásait.

A Home Depot árfolyama már 25,1 százalékot ralizott idén, viszont az elemzők látnak még teret a további emelkedés előtt, a legfrissebb ajánlások közül 15-en ajánlják vételre a részvényt, míg 4-en tartásra. Az elemzői célárak átlaga 310 dollár, ami 13,4 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

CVS

Érdemes lehet a pillantást vetni a gyógyszertárakat üzemeltető, és egészségügyi szolgáltató CVS-re. A cég negyedévente 0,5 dolláros osztalékot fizet, az osztalékhozam 3,44 százalékos. Bár a cég mostanában nem emelt osztalékot, a részvény P/E rátája relatíve alacsony, 9,06-os.

Az RBC Capital elemzője, Anton Hie megismételte vételi ajánlását a részvényre, és közölte, hogy a részvény hamarosan az egészségügyi befektető alapvető papírja lesz.

Az árfolyam idén 21,8 százalékos mínuszban van, Hie szerint pedig most lehet találni belépési pontokat, mivel szerinte a piac alulértékeli a növekedést, ami a következő években jöhet.

A Bank of America elemzője, Michael Cherny szintén megismételte a vételi ajánlását a cég második negyedéves gyorsjelentése után. Az elemző szerint az előrejelzésének betartásának elegendőnek kell lennie a részvény számára abban az időben, amikor a vállalat külön forrásokat szán a COVID-19 járvány kezelésére is. Kiemelte emellett a profitabilitás javulását, a „hihetetlenül egészséges” szabad cash flowt, és az alacsony értékeltséget.

Az amerikai egészségügyi óriás 5 vételi ajánlást kapott a közelmúltban a legjobban teljesítő elemzőktől, a célárak átlaga 91 dollár, ami 56,6 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvénynek.

Medical Properties Trust

Végül, de nem utolsó sorban pedig a Medical Properties Trust nevű REIT, amely egészségügyi létesítmények felvásárlásával és fejlesztésével foglalkozik. A cég egyedülálló befektetési stratégiával rendelkezik, mivel ez az egyetlen nyilvános egészségügyi REIT, amely kizárólag a hagyományos és speciális kórházakba történő befektetésekre összpontosít.

Az első negyedévben a vállalat közel 16,5 milliárd dollárnyi teljes pro forma bruttó eszközzel rendelkezett, az általános akut gondozó kórházak a bevétel 84,6 százalékát teszik ki. Negyedévente 0,27 dolláros osztalékot fizet a cég, az osztalékhozam egészen magas, 6,47 százalékos. Az elmúlt 5 egymást követő évben növelte az osztalékot a társaság.

A Stifel Nicolaus elemzője, Stephen Manaker nemrégiben folytatta az MPT követését, vételi ajánlással és 21 dolláros árcéllal, emellett elmondta a befektetőknek, hogy növekvő osztalékra számít a következő években, "indokolatlan kockázat nélkül".

Ahogy az RBC Capital Michael Carroll írja: „A portfóliónak stabil, egészséges organikus növekedést kell biztosítania, mivel a helyben lévő bérleti díjakat jól védik a szilárd mögöttes lízingfedezeti arányok.

A vállalat jól kitartott a járvány idején, és várhatóan a 2020-as szerződéses bérleti díjak 98 százalékát beszedi, 2 százalékát pedig később, kamatokkal gyűjti be. Ez a stabilitás segítette a társaságot abban, hogy megőrizze rendkívüli tőkeköltségét, lehetővé téve a menedzsment számára, hogy folytassa az új beruházásokat – közölte Carroll. Az elemző magas, egyszámjegyű eredménynövekedésre számít a következő néhány évben, emellett pedig megemelte a célárát 21 dollárról 22 dollárra.

Az elmúlt három hónapban összesen 6 elemző adott vételi ajánlást az MPT-re és 1 elemző ajánlja tartásra a papírt. Az elemzői célárak átlaga 21,29 dollár, ami 27,6 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az árfolyam idén 20,9 százalékkal került lejjebb.

