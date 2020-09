Fék nélkül esik az arany ára - Merre tovább?

Hatalmas ralin van túl az arany az idei évben, és bár az augusztusi 2000 dollár feletti csúcsához képest némileg visszaesett az árfolyama, de még így is 25 százalékos pluszban van 2020-ban, ezzel messze az egyik legjobban teljesítő eszköz idén. Az elmúlt napokban azonban egyre lejjebb került az arany árfolyama, a fő mozgatórugó most az erősödő dollár, de az is igaz, hogy továbbra is alacsony az infláció a világban, és a technikai kép is elromlott.