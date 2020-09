Hogyan használják a profik a Google keresőjét befektetésekhez és gazdasági előrejelzéshez?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A legtöbb elemző és befektető a döntései meghozatala során általában a hivatalos statisztikákra és előrejelzésekre támaszkodik, de nem kell feltétlenül minden esetben és kizárólag ezekre szorítkozniuk. Léteznek más opciók is, mint amilyenek az egyre népszerűbbé váló alternatív adatok is. A Bloomberg egy podcastjának vendége, Ben Breitholtz, az amerikai Arbor kutatócég adattudományi munkatársa beszélt arról, hogy hogyan alkalmazhatóak ezek az alternatív adatok a hivatalosnál gyorsabb gazdasági előrejelzésekhez, illetve a befektetésekben akár egy sima Google kereső használatával is.