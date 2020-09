Koronavírus Magyarországon: Budapest után Győr-Moson-Sopron megyében találták a legtöbb új esetet

In English

927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 22 127 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 beteg - derül ki a kormányzati portál napi tájékoztatásából. A legtöbb új esetet ismét Budapesten regisztrálták az elmúlt egy napban, a második legtöbbet pedig Győr-Moson-Sopron megyében találták. A napi tájékoztatóból az is kiderül, hogy az operatív törzs eddig 28 óvodában és 8 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 194 osztálynál és 7 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést Magyarországon az elmúlt 24 órában, ezzel 22 127 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt egy napban ismét több mint 11 ezer tesztet végeztek el, ami azt jelenti, hogy 8 százalék felett volt a pozitív tesztarány az új mintákban.

Újabb 9 halálos áldozatot követelt itthon a vírus az elmúlt 24 órában, közülük a legfiatalabb egy 57 éves férfi volt, a legidősebb pedig egy 90 éves nő. A kilenc elhunytból heten hetven év felettiek – emeli ki a kormányzati portál. Ezzel a járvány márciusi kitörése óta összesen 718 halálesetet kötnek a koronavírushoz Magyarországon.

A több mint 22 ezer fertőzöttből 4945 főt gyógyultnak nyilvánítottak, az aktív fertőzöttek száma 16 464 fő jelenleg.

577 koronavírusos beteget ápolnak ma reggel kórházban, közülük jelenleg 30-an vannak olyan súlyos állapotban, hogy lélegeztetőgépre szorulnak.

Az aktív fertőzöttek 38 százaléka, az elhunytak 55 százaléka, a gyógyultak 39 százaléka budapesti.

Az elmúlt egy napban a legtöbb új fertőzöttet Budapesten találták (281 fő), a második legtöbb esetszámot pedig Győr-Moson-Sopron megyében jegyezték fel (111 fő).

Pest megye most a harmadik volt az új esetek napi számát tekintve, 90 új fertőzöttet regisztráltak. Ezen kívül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 54, Csongrád-Csanád megyében 58 fertőzöttet találtak, a többi megyében 50 alatt volt a napi új esetszám.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Az elmúlt egy hétben közel 1800 esetet regisztráltak Budapesten, Pest megyében pedig 748 új esetet találtak. Magas volt még a heti szám Csongrád-Csanád megyében és Győr-Moson-Sopron megyében, mind a két régióban több mint 400 új fertőzöttet jegyeztek fel múlt hét péntek óta.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik Magyarországon – kommentálta az adatokat a kormányzati portál. A kormány célja, hogy az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért a könnyen betartható, általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége – tették hozzá és az új szabályokat is elismételték:

Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet - tanácsolják. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért.

Szeptemberben hagyományos munkarendben, de szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődött el a tanév, csaknem hatezer köznevelési intézmény több, mint tizenháromezer feladatellátási helyén.

Az operatív törzs jelenleg 28 óvodában és 8 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet,194 osztálynál és 7 teljes iskolánál pedigdigitális munkarendet akoronavírus-megbetegedések miatt.

Az operatív törzs ma 11.15-kor tartja a szokásos napi tájékoztatóját.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 25. Koronavírus Magyarországon: hamarosan ismét megszólal az operatív törzs

Címlapkép: Getty Images