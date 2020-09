Müller Cecília: ki kell most lépnünk a komfortzónánkból

Továbbra is a járványügyi készültség állapotában van az ország és az egész világ. Néhányunknak ki kell lépni a komfortzónából, mert ez egy rendkívüli helyzet. Tudjuk, hogy a második hullám felfelé menő szakaszában vagyunk, a napi pozitivitások száma egy hete megközelíti az ezer főt – ismerteti a friss adatokat Müller Cecília.

A súlyos lefolyású megbetegedés most is jellemzően az idős korosztályt érinti, míg az új fertőzések a fiatalabb korosztályból kerülnek most ki.