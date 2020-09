A Nikola még az elektromos teherautója kinézetét se magától találta ki

Úgy tűnik, hogy a pár hete botrányba keveredett Nikola nem csak, hogy még működőképes elektromos teherautót sem készített, hanem még annak a dizájnterveit sem magától találta ki. Ehhez képest még ők perelték be a Teslát 2018-ban szabadalmi jogsértés címén, mert állításuk szerint az általuk bemutatott Tesla Semi túlságosan is hasonlított a Nikola teherautójához.

A Financial Times értesülései alapján a hidrogén cellás akkumulátorral gyártani tervezett Nikola One elektromos teherautó dizájnját a cég nem saját maga készíthette el. A terveket a múlt héten azonnali hatállyal a cég éléről távozott Trevor Milton vásárolhatta meg egy horvátországi tervezőtől, Adriano Mudritól néhány ezer dollárért még 2015-ben. A cég közleményben tudatta, hogy:

A Nikola One elektromos teherautót a Nikola tervezte és szabadalmaztatta.

Ehhez kicsit bővebben még hozzátették azt is magyarázatképpen, hogy:

Meglehetősen gyakori harmadik féltől terveket liszenszelni a fejlesztési folyamat során, és bár a korai terveket valóban Adriano Mutitól vásároltuk, de nem volt a dizájner csapat tagja és a Nikola One végső kialakítása is markánsan különbözik az eredetitől.

A Nikola még 2018-ban perelte be a Teslát arra hivatkozva, hogy a Tesla Semi dizájnja túlságosan is hasonlít a Nikola One teherautójának stílusához, beleértve a szélvédő egyes részeit, az oldalsó ajtó kialakítását és az egész kamion formáját.

Az elektromos teherautók gyártását tervező cég mintegy 2 milliárd dollárnyi kártérítést követelt a szabadalmi jogsértés okán, amit a Tesla akkor természetesen megfellebbezett.

A Nikola háza táján úgy látszik egyre több probléma bukkan fel, hiszen a shortolásra specializálódott Hindenburg azzal vádolta meg a céget nemrégen, hogy az hazugságokra lett felépítve, majd némi adok-kapokot követően az elektromost teherautókat gyártani készülő cég alapító-tulajdonosa azonnali hatállyal távozott a múlt héten. A cégből pedig néhány hete vásárolt 11 százalékos részesedést a GM is.

A rengeteg negatív hír az árfolyamot is komolyan megviselte, ami szeptember eleje óta több, mint 50 százalékot zuhant, bár a múlthét pénteki kereskedési napot majdnem 2 százalékkal feljebb zárta.

