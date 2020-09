Felpattant a magyar tőzsde, tépik a Molt

Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 2,5 százalékos pluszban van, míg a CAC 1,6 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde is menni tud ma a kedvező részvénypiaci hangulattal, a BUX 2,1 százalékot emelkedett. A hazai blue chipek szinte kivétel nélkül emelkednek, a legjobban a Mol teljesít, melynek árfolyam 6,5 százalékos pluszban is járt. Az emelkedés részben annak tudható be, hogy a hazai olajtársaság pénteken bejelentette, hogy részvény visszavásárlási programot indít, mely során a következő 12 hónapban a Mol által kibocsátott részvények 5 százalékát vásárolhatja vissza.