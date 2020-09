Trumpra vagy Bidenre fogadnál? - Itt van néhány részvény, amelyekkel megjátszhatod az elnökválasztást

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Közeleg az amerikai elnökválasztás és attól függően, hogy Donald Trump vagy Joe Biden győzedelmeskedik, akár jelentős mozgásokra is lehet számítani a részvénypiacokon. Az idei választás most különösen érdekes, mert két annyira eltérő személy csap össze, amire ritkán volt példa az elmúlt évtizedekben. A befektetők már most igyekeznek helyezkedni és megtalálni a várható győzteseket és veszteseket a tőzsdei vállalatok közül. Bemutatunk néhány részvényt, aminek Biden győzelme kedvezhet, és mutatunk párat, ami Trump győzelméből profitálhat.