Pénzügyi vezetők egymás között: jövő héten CFO-konferencia!

A Portfolio október 8-i Budapest Economic Forum elnevezésű makrogazdasági konferenciáján kerül sor idén a hazai nagyvállalatok pénzügyi és gazdasági vezetőinek eszmecseréjére. Offline és online jegyek egyaránt elérhetők a rendezvényre, amelynek végén, ünnepélyes keretek között a CFO of the year 2020 díj is átadásra kerül. Hazai kkv-k és nagyvállalatok pénzügyi vezetőinek nem érdemes lemaradnia az eseményről!

Regisztráljon a konferenciára, offline és online jegyek egyaránt elérhetők!

Az elmúlt három év nagy sikerű konferenciája, a vállalati pénzügyi kérdésekről és credit managementről szóló Business and Finance Summit két legnépszerűbb szekciója (credit management és CFO-k kerekasztala) idén nagy hagyományú, Budapest Economic Forum elnevezésű makrogazdasági konferenciánk részeként kerül megrendezésre. A jegyet váltó résztvevők így egyszerre két hagyományos rendezvényünk programján is jelen lehetnek.

Tavalyi Business and Finance Summit konferenciánkról szóló tudósításunk itt olvasható:

Az idei konferencia teljes programtervét itt lehet megtekinteni, az alábbiakban a CFO-szekció programjára hívnánk fel a figyelmet. A 15.35 és 17.00 között megrendezésre kerülő program két előadásból és egy panelbeszélgetésből áll majd, utóbbiban olyan ismert hazai vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetői lesznek jelen, mint a Tungsram, a Wizz Air, a Danubius Hotels, az E2 és a Kométa. A CFO-szakma idei kihívásai mellett a koronavírus vállalati pénzügyekre gyakorolt hatása is bőségesen a terítéken lesz, a tartalmasnak ígérkező beszélgetést Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese moderálja majd, aki a díjat alapító Credit Management Group vezetőivel közösen a CFO of the year 2020 díjat is átadja a zsűri által legérdemesebbnek tartott pénzügyi-gazdasági vezetőnek. A díjra egyébként szeptember 30-án éjfélig lehet pályázni, részletek itt olvashatók.

Október 8-ai CFO-szekciónk programja az alábbiak szerint alakul, a megjelenőket természetesen a konferencia teljes időtartama alatt, 8.40-től várjuk a fővárosi Marriott Budapestben, illetve online részvétellel. A helyszíni és virtuális részvételre egyaránt itt tud regisztrálni.

Prémium rendezvény maximális biztonsággal

Mindig figyelünk arra, hogy rendezvényeinknek ne csak a tartalma, hanem a körülményei is prémium kategóriásak legyenek. Idén ősszel ezt olyan extra biztonsági (koronavírus-ellenes) intézkedésekkel és körülményekkel egészítjük ki, amelyek maximális biztonságot és biztonságérzetet is adnak helyszíni konferenciáinkon. A létszámkorlátozástól kezdve az érintésmentes beléptetésen át, a megfelelő ültetési távolság betartásáig gondoskodunk a megfelelő helyszíni technikai – és biztonsági megoldásokról. Az ötcsillagos, nemzetközi franchise szálloda pedig olyan magas színvonalú, saját protokollja szerinti intézkedéseivel teszi tökéletessé mindezt, mint például az ózonos fertőtlenítés illetve légfertőtlenítő és tisztító gépet üzemeltetnek a nap folyamán.

A célunk az az, hogy az irodai munkakörnyezetet meghaladó biztonságot és biztonságérzetet teremtsünk azok számára, akik személyesen vesznek részt a konferencián.

Budapest Economic Forum: az év makrogazdasági konferenciája, idén vállalati pénzügyi fókusszal

Tizedik alkalommal rendezzük meg a Portfolio gazdasági csúcstalálkozóját, amelyen gazdasági döntéshozók, vállalati vezetők, uniós szakértők, gazdaságpolitikusok, hazai és külföldi piaci elemzők találkoznak és cserélnek véleményt a világ és az ország helyzetéről, kilátásairól. A Budapest Economic Forumon minden szóba kerül, ami igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit.

A Budapest Economic Forum idén egy különleges eseménnyel bővül: kihirdetésre kerül a CFO of the year 2020, vagyis az év vállalati pénzügyi és gazdasági vezetőjének járó díj nyertese. A díjátadónak hagyományosan otthont adó, idén a járványhelyzet miatt elmaradó Business and Finance Summit elnevezésű konferenciánk hagyományos témái közül a credit management 2020-as kihívásaival és a CFO-szakma aktuális kérdéseivel is részletesen, két külön délutáni szekció keretében foglalkozni fogunk a rendezvényen. A konferenciát nagyvállalati CFO-k kerekasztala, majd a díjátadó zárja.